27 Haziran 2022, Pazartesi
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CHP’de Aykut Erdoğdu krizi! Eski eşi Özge Erdoğdu ses kaydını paylaştı! Tuba Torun için skandal ifadeler... Aykut Erdoğdu partiden istifa eder mi?
Sosyal medya siyaset gündemine de düşen bir evlilik tartışmasına sahne oldu. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eski eşiyle yaptığı telefon görüşmesinde, yeni eşi Tuba Torun için kullandığı ifadeler gündem oldu. Saat 16'de CHP'de parti yönetimi toplanacak. CHP'de şu an neler yaşanıyor? Aykut Erdoğdu partiden istifa edecek mi? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları Ankara'dan aktardı.