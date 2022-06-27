CHP’de yeni kaset skandalı! Aykut Erdoğdu İstifa edecek mi? CHP MYK toplanıyor...

Sosyal medya siyaset gündemine de düşen bir evlilik tartışmasına sahne oldu. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eski eşiyle yaptığı telefon görüşmesinde, yeni eşi Tuba Torun için kullandığı ifadeler gündem oldu. Saat 16'de CHP'de parti yönetimi toplanacak. CHP'de şu an neler yaşanıyor? Aykut Erdoğdu partiden istifa edecek mi? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları Ankara'dan aktardı.

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