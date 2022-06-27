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Taciz... Şantaj... Rüşvet... CHP neden skandallarla gündemde? Aykut Erdoğdu yeni eşi Tuba Torun'u parti meclisine aldırmak için uğraşmış

A Haber
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Giriş: 27.06.2022 13:11
CHP teşkilatlarının ve belediyelerinin taciz, şantaj, tecavüz ve rüşvet skandalları ile gündeme gelmesinin ardından dün ortaya çıkan bir video, parti içindeki siyasi ve ahlaki çürümüşlüğün son halkası oldu. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eski eşiyle telefon görüşmesinde yeni evlendiği avukat Tuba Torun ile ilgili sarf ettiği çirkin sözler gündeme bomba gibi düştü. CHP'deki erdoğdu rezaleti, 1990'lı yıllarda SHP'de yaşanan İSKİ skandalını hatırlattı. Gazeteci Murat Özer, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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