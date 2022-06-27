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Aykut Erdoğdu krizi! Muharrem İnce 4,5 yıl önce CHP’deki skandalı anlatmıştı

A Haber
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Giriş: 27.06.2022 14:10
CHP'li Aykut Erdoğdu'nun yeni eşi Tuba Torun'u torpille parti meclisine sokturmasının ortaya çıkması ile birlikte Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin 4.5 yıl önce söyledikleri tekrar gündeme geldi.
İnce CHP’deki skandalı anlatmıştı İNCE CHP'DEKİ SKANDALI ANLATMIŞTI

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