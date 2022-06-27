27 Haziran 2022, Pazartesi
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Aykut Erdoğdu krizi! Muharrem İnce 4,5 yıl önce CHP’deki skandalı anlatmıştı
CHP'li Aykut Erdoğdu'nun yeni eşi Tuba Torun'u torpille parti meclisine sokturmasının ortaya çıkması ile birlikte Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin 4.5 yıl önce söyledikleri tekrar gündeme geldi.