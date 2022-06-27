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CHP’de yeni kaset skandalı! Aykut Erdoğdu krizi ve CHP’de usulsüz kadrolaşma tartışması

A Haber
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Giriş: 27.06.2022 14:38
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eski eşiyle yaptığı telefon görüşmesinin sosyal medyada paylaşılması yeni bir tartışmaya neden oldu. Olayın ayrıntılarını Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, Canan Barlas ile Gündem programında deşifre etti. Parti içinde yaşanan usulsüz kadrolaşma da gözler önünde serildi.
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