Son dakika: Prof. Dr. Cenk Yaltırak "İBB hata yapıyor" diyerek uyardı: Marmara'nın deprem senaryosu yanlış!

4 FAYA GÖRE YAPILMALI

İstanbul ve tüm Marmara'nın bu 4 faya göre yeniden ele alınması gerekiyor. Tek faya dayalı olasılıksal bir haritayla yüksek ivmeler içeren bir dönüşüm planı var. 4 fay esas alındığında İstanbul'un tüm kentsel dönüşüm planlarının yenilenmesi gerekecek çünkü ivmeler her yerde haritadaki büyüklüğe ulaşmayacak. Bazı binalar, bazı semtlerin hiç yıkılmasına, yenilenmesine gerek yok. Ama bazı yerlerin de daha öncelikli olarak, hızla kentsel dönüşüme alınması gerekiyor. İstanbul'da örneğin Beşiktaş Ulus'ta bir binayı yıkmanıza gerek yok. En büyük depremde bile orada ivme 0.1 g oluşuyor. Bu o binanın yıkılması mümkün değil, demek. Genel değerlere dayalı yapılan kentsel dönüşüm pahalı oluyor ve dönüşümü imkânsız kılıyor. Esas odaklanılması gereken yerlere odaklanılmıyor."

İZMİT VE YALOVA DA RİSK ALTINDA

Bütün Marmara sahilleri yani Silivri'den başlayarak İzmit Körfezi, Yalova, Mudanya'ya kadar bu depremden etkilenecek ama biz bu hatta kaç bina olduğunu da bilmiyoruz. Çünkü tüm model doğrudan doğruya İstanbul'un başına bir şey gelecekmiş gibi hazırlanıyor.



