Son dakika: Prof. Dr. Cenk Yaltırak "İBB hata yapıyor" diyerek uyardı: Marmara'nın deprem senaryosu yanlış!

İBB HATA YAPIYOR

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi yanlış yapıyor, Marmara'da sadece tek fayın olduğu yaklaşımını devam ettiriyor. Oysa Marmara'da kırılma bekleyen 4 fay bulunuyor. Bunlardan biri 7.6, ikisi 7.4 ve bir tanesi de maksimum 7.2 büyüklüğünde deprem üretebilecek. Büyüklükler maksimum bu seviyede olacak, daha küçük de olabilir ama maksimum büyüklükler bunlar olacak. Ne zaman olabilir? Her an. Planlamalar, hesaplar tek fay esas alınarak yapıldığında İstanbul'a bir şey olmuyor; depremi 7.2 ile 7.4 arasında bekliyorlar ve bu durum sadece eski İstanbul'u yani Fatih, Zeytinburnu, Bakırköy, Avcılar'ı etkiliyor. Anadolu yakasını ve İzmit Körfezi'ni, Güney Marmara'yı hiç etkilemiyor. Bu 4 fay aynı zamanda da kırılabilir, arka arkaya da olabilir ya da farklı zamanlarda kırılabilir. Batıdan doğuya gidebilir; hangisinin önce ya da sonra olacağını bilmiyoruz ama bildiğimiz şey; bardaklar dolu. Marmara kalp hastası, 4 damarı tıkalı ve her an bir kalp krizi geçirebilir.