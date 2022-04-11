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Son dakika: İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi! AFAD ve Kandilli son depremler listesi

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Giriş Tarihi: 11.04.2022 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022
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Son dakika: İstanbul’da hissedilen bir deprem meydana geldi! AFAD ve Kandilli son depremler listesi

AFAD'ın verilerine göre, saat 20.38’de Zonguldak Ereğli'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve çevre illerden de hissedildi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin (EMSC) verilerine göre, saat 20.38'de Karadeniz'de 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve birkaç ilde hissedildi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER

AVRUPA-AKDENİZ SİSMOLOJİ MERKEZİNİN PAYLAŞIMI

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