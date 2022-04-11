Son dakika: İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi! AFAD ve Kandilli son depremler listesi
AFAD'ın verilerine göre, saat 20.38’de Zonguldak Ereğli'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve çevre illerden de hissedildi.
KANDİLLİ SON DEPREMLER
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