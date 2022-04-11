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Karadeniz'deki deprem olası İstanbul depremini tetikler mi? Prof.Dr. Şükrü Ersoy A Haber canlı yayınında değerlendirdi

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 11.04.2022 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022
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Karadeniz’deki deprem olası İstanbul depremini tetikler mi? Prof.Dr. Şükrü Ersoy A Haber canlı yayınında değerlendirdi

Karadeniz'de akşam saatlerinde yaşanan 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından panik yaşanırken Prof. Dr. Şükrü Ersoy beklenen büyük Marmara depremine ilişkin A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulundu. Peki deprem olası İstanbul depremini tetikler mi? İşte detaylar...

Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber ekranlarında Karadeniz'de yaşanan 4,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BEKLENEN BİR DEPREM DEĞİLDİ

Beklenen bir deprem değildi. Burada sismik aktivite yoğun değil. Geçen sene de buna benzer bir deprem olmuştu. Tarihsel süreç içinde büyük bir deprem olsa zaten bunu bilirdik.

İSTANBUL DEPREMİNİ ETKİLEMEZ

Bu depremin İstanbul ve Zonguldak gibi yerlerde tehlike yaratmasını beklemiyorum. Marmara'da beklenen büyük depremle de bir ilgisi yok.

ÇÜRÜK YAPILARDA DAHA ÇOK HİSSEDİLİYOR

Deprem hissedilebilir ve kaygı duyulabilecek bir deprem. Bazen çürük dediğimiz zeminler üzerine yapılan evlerde deprem dalgalarını çok daha yakından hissederiz.

DEPREM DALGALARI HIZLA İLERLEYEBİLİYOR

Zemin, binanın yapımı çok çok önemli. İzmir'de bir yıkım olmuştu. Çünkü orada zemin kötüydü. Deprem dalgaları daha hızlı ilerledi ve hissettirdi.

MARMARA'DA DA İZMİR'DEKİ GİBİ DEPREM OLABİLİR

Marmara'da da böyle bir deprem olabilir. Bursa'daki bir deprem İstanbul'daki çürük zeminler üzerindeki yapıları etkileyebilir.

BÜYÜK DEPREM MARMARA'DA BEKLENİYOR

Biz büyük depremi Marmara bölgesinde bekliyoruz. Ama Karadeniz'deki bu deprem bir yıkım çağrıştırmıyor.

Karadeniz’deki deprem İstanbul depreminin habercisi mi? KARADENİZ'DEKİ DEPREM İSTANBUL DEPREMİNİN HABERCİSİ Mİ?

İstanbul’da hissedilen deprem!

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