Son dakika: Dünyanın gözü İstanbul’da! Rusya-Ukrayna müzakere heyetleri Dolmabahçe’de bir araya geldi! Başkan Erdoğan’dan flaş mesaj

DÜNYA SİZDEN MÜJDELİ HABERLERİ BEKLİYOR

Başkan konuşmasında şunları söyledi: "Adil bir barışın kaybedeni olmayacağına inanıyoruz. Trajediyi durdurmak tarafların elindedir. Bir an önce barışın sağlanması herkesin faydasına olacaktır. Görüşmelerden artık somut sonuçlar alınması gereken döneme girildiğini düşünüyoruz. Dünya sizlerden gelecek hayırlı ve müjdeleri haberleri bekliyor. İşinizi kolaylaştıracak her türlü katkıya hazırız"

LİDERLER DÜZEYİNDEKİ TEMASA DA EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA HAZIRIZ

"Dışişleri Bakanımı ihtiyaç duymanız halinde gereken her türlü desteği vermesi adına İstanbul'da bırakıyorum" diyen Erdoğan, "Barışın yeniden tesisi için insiyatif almaktan kaçınmayacağınızı biliyorum. Sizlerin müzakerelerde sağlayacağınız ilerleme bir sonraki aşama olan liderler düzeyinde teması da mümkün hale getirecektir. Böyle bir görüşmeye ev sahipliği yapmaya da hazırız. Her biri değerli birer dostum olan devlet başkanlarınıza en kalbi selamlarımı iletmenizi sizlerden istirham ediyorum" ifadelerini kullandı.