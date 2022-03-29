Son dakika: Dünyanın gözü İstanbul'da! Rusya-Ukrayna müzakere heyetleri Dolmabahçe'de bir araya geldi! Başkan Erdoğan'dan flaş mesaj
Son dakika haberi... Dünyanın gözü kulağı İstanbul'da yapılacak müzakere görüşmelerinde. Ukrayna ve Rusya heyetleri bugün Dolmabahçe Sarayı’nda bir araya geldi. Görüşmeler öncesi heyetlere hitap eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Böylesine kritik bir dönemde sizleri misafir etmekten barışı tesis etme yolundaki gayretlerinize katkı sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz." dedi. Başkan Erdoğan, "Bir an önce barışın sağlanması herkesin faydasına olacaktır. Dünya sizlerden gelecek hayırlı ve müjdeleri haberleri bekliyor. İşinizi kolaylaştıracak her türlü katkıya hazırız." ifadelerini kullandı. Müzakereler yarın da devam edecek.
Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler İstanbul'a taşınırken tarihi barış görüşmesinin adresi Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi oldu. Dünyanın gözü Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında bugün yapılan toplantıya çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ve Ukrayna heyetlerine toplantının açılışında konuştu.
Ukrayna ekibine Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı'nın Danışmanı Mihaylo Podolyak, Rus ekibine ise Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky başkanlık ediyor. Başkan Tayyip Erdoğan, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki toplantıdan önce heyetlere hitap etti.
Başkan Erdoğan Türkiye'ye ve İstanbula hoş geldiniz diyerek başladığı konuşamasına "Böylesine kritik bir dönemde sizleri misafir etmekten memnuniyet duyuyoruz. Ülkeleriniz adına büyük gayret gösterdiniz. Sizleri, şahsım ve milletim adına ayrıca tebrik ediyorum. Çatışmalar, dostunuz ve komşunuz olarak bizleri gerçekten derinden üzüyor. Krizin başından itibaren her düzeyde samimi gayret sarfettik. Dostluk, komşuluk, insani yakınlık ve hukukun gereğini yerine getirmeye çalıştık." diyerek devam etti.
DÜNYA SİZDEN MÜJDELİ HABERLERİ BEKLİYOR
Başkan konuşmasında şunları söyledi: "Adil bir barışın kaybedeni olmayacağına inanıyoruz. Trajediyi durdurmak tarafların elindedir. Bir an önce barışın sağlanması herkesin faydasına olacaktır. Görüşmelerden artık somut sonuçlar alınması gereken döneme girildiğini düşünüyoruz. Dünya sizlerden gelecek hayırlı ve müjdeleri haberleri bekliyor. İşinizi kolaylaştıracak her türlü katkıya hazırız"
LİDERLER DÜZEYİNDEKİ TEMASA DA EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA HAZIRIZ
"Dışişleri Bakanımı ihtiyaç duymanız halinde gereken her türlü desteği vermesi adına İstanbul'da bırakıyorum" diyen Erdoğan, "Barışın yeniden tesisi için insiyatif almaktan kaçınmayacağınızı biliyorum. Sizlerin müzakerelerde sağlayacağınız ilerleme bir sonraki aşama olan liderler düzeyinde teması da mümkün hale getirecektir. Böyle bir görüşmeye ev sahipliği yapmaya da hazırız. Her biri değerli birer dostum olan devlet başkanlarınıza en kalbi selamlarımı iletmenizi sizlerden istirham ediyorum" ifadelerini kullandı.
TARİHİ GÖRÜŞMENİN ADRESİ DOLMABAHÇE
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırıların ardından daha önce de defalarca kez müzakere masasına oturan iki ülkenin heyetleri bu sefer İstanbul'da bir araya geldi.
Dün İstanbul'a gelen heyetler, bugün saat 09.00 gibi kaldıkları otellerden ayrılarak Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'ne geldi. Heyetlerin bir araya gelmesinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan da buraya gelerek iki ülkenin temsilcilerine hitap etti. Erdoğan, konuşmasının ardından çalışma ofisinden ayrılırken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu müzakere masasındaki heyetlere eşlik etti. Öte yandan görüşmelerin yapılacağı yerde yoğun güvenlik önlemleri alındı.
DÜNYA BASINI DOLMABAHÇE'YE AKIN ETTİ
Toplantıya yerli ve yabancı basın mensupları ilgi gösterdi. Görüşmeleri çok sayıda yabancı gazeteci de takip ediyor.
BAŞKAN ERDOĞAN DA HEYETLERLE BİR ARAYA GELDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşmesi planlanan toplantı öncesi Rusya ve Ukrayna heyetleriyle bir araya gelerek kısa bir görüşme yaptı.
Heyetler arası toplantı basına kapalı gerçekleşiyor. Müzakereler iki gün sürecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptıkları telefon görüşmesinde, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kalmıştı.
UKRAYNA: AZAMİ TALEBİMİZ KALICI ATEŞKES
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, yerel televizyonların ortak yayınında yaptığı konuşmada İstanbul'da yapılacak Rusya-Ukrayna müzakerelerini değerlendirdi.
Kuleba, "Devlet başkanımız heyetimize çok net talimatlar verdi. İnsanlar, toprak ve egemenlik üzerine pazarlık yapmayacağız. Pozisyonumuz beton gibi serttir ve uluslararası hukuktan, Ukrayna ordusundan, Rusya'ya uygulanan uluslararası yaptırımlardan, savunmamız için Ukrayna'ya aktarılan ve aktarılmakta olan silahlardan güç almaktadır." dedi.
Ukrayna'nın tarafının kilit talepleri konusunda da konuşan Kuleba, "Türkiye'deki müzakerelerde asgari talebimiz insani sorunların çözümü, azami talebimiz ise ateşkes ve bunun için sürdürülebilir anlaşmanın sağlanması olacaktır." bilgisini verdi.
Kuleba, Türkiye'deki müzakerelerde referandum konusunun konuşulmayacağını, bunun Ukrayna'nın iç meselesi olduğunu kaydetti.
MÜZAKERE BAŞLIKLARI
Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelerde ele alınması beklenen başlıklar ise şu şekilde;
1) TOPRAK
Müzakerelerdeki en zorlu başlık. Donbas yani ülkenin doğusunda Donetsk ve Luhansk'tan oluşan bölgedeki, Rusya destekli ayrılıkçılar iki yerde de bağımsız Cumhuriyet ilan etti, Rusya tanıdı. Moskova geçen hafta Donetsk'in yüzde 54'ünü, Luhansk'ın yüzde 93'ünü ele geçirdiğini ilan etti. Zelenski önceki gece Donbas'ta çözüm istediğini söyledi.
2) TARAFSIZLIK
Ukrayna'nın tarafsızlığı, Rusya'nın taleplerinin başında geliyor. Moskova, savaş öncesi Ukrayna'nın hiçbir zaman NATO'ya üye olmayacağına dair yazılı güvence istiyordu. Rusya, saldırının amaçlarından birini de Ukrayna'nın silahsızlandırılması olarak ilan etti. Ukraynalı yetkililer, son bir ayda ülkenin NATO'ya üye olmayacağını dile getirdi. Zelenski de önceki gece tarafsızlık konusunda müzakereye hazır olduğunu ilan etti.
3) RUSLARIN HAKLARI
Rusya'nın doğusunda Rusça konuşan bir nüfus bulunuyor. Ukrayna 2019'da çıkardığı yasayla Ukrayna dilini zorunlu hale getirmişti.Memur, asker, doktor ve öğretmen olmak için Ukraynaca konuşmak gerekiyor. Ancak, Rusça'nın statüsü Moskova'ın talepleri arasında bulunuyor. Zelenski bu başlığın müzakerelerde konuşulduğunu açıkladı.
4) "NAZİLERDEN ARINDIRMA"
Ruslar, "Azak Tugayı" gibi aşırı sağcı grupların Rusça konuşan halka "soykırım" yaptığını iddia ediyor. Ukrayna ise iddiaları kesin bir dille reddediyor. Bununla birlikte, "Nazilerden arındırma" Rusların ortaya attığı bir kavram ve "silahsızlanma" başlığıyla birlikte anılıyor.
Öte yandan, Ruslar başta Zelenski hükümetinin değişmesinden bahsediyordu. Şimdilerde Ukrayna'nın kendi ordusuna sahip olabileceğinden ancak Batılı ülkelerin silahlarına ve üslerine ev sahipliği yapmamasından söz ediliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Beklenen tarih: LGS başvuruları ne zaman başlıyor? 2022 LGS sınavı ne zaman yapılacak? Lise adayları dikkat!
- Son dakika: KPSS 2022/5 tercih sonuçları sorgulama ekranı: Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne nereden öğrenilir?
- Ara tatil ne zaman başlıyor? Okullarda 2022 Nisan ara tatili ne zaman, ayın kaçında yapılacak? Tatil kaç gün sürecek?
- ÖSYM son dakika: MSÜ sonuçları açıklandı mı? 2022 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Son duyurular
- Kara bulutlar üzerine çöktü! Tabir-i caizse final havası esiyor! Üç Kuruş'ta sular durulmuyor...
- Sigaraya 4-6 lira zam gelecek mi? Sigaraya yeni zam var mı, olacak mı? JTİ-BAT- Philip Morris - Turk TAB güncel ZAMLI liste...
- AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak? 2022 AÖF vize sınavları bu hafta yapılacak mı?
- Hangi yılda Everest Dağı'nın zirvesine tırmanmayı başaran olmamıştır?
- Asgari ücret zammı son dakika: "Temmuz ayında zam gelecek" Asgari ücret Temmuz ayında ne kadar, kaç TL olacak?
- Macar mucit von Kempelen'in 1770'te "icat ettiği" "Mekanik Türk" içlerinde Napolyon Bonapart ve Benjamin Franklin'in de olduğu birkaç rakibe karşı hangi oyunu oynamış ve çoğunu kazanmıştır?
- Bir röportajında "Hayatımda hiç şarkı yazmadım. Aklıma bir şarkı fikri bile gelmedi. Sadece bir kez, belki" diyen kimdir?
- KDV hangi ürünlerde düştü, ne zaman geçerli olacak? Marketlerde fiyatlar düşecek mi? Temizlik ürünleri, arsa ve konut...