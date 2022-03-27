Rusya-Ukrayna müzakereleri Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirilecek

Müzakerelerin sonucunda Donbas'ta 8 yıldır devam eden sivil ölümlerinin son bulmasını istediklerini kaydeden Lavrov, tüm Batı toplumunun bu süre içinde Donbas'taki sivil altyapıların, hastanelerin, kreşlerin ve konutların bombalanmasına sessiz kaldığını ifade etti.

Lavrov, Rusya'nın gelecekte Belgrad da dahil olmak üzere Ukrayna ile müzakereler için diğer şehirleri değerlendirmeye hazır olacağını söyledi. Müzakerelerin her iki heyet için kabul edilebilir olması gerektiğine dikkati çeken Lavrov, yüz yüze müzakerelerin ilk 3 turunun Belarus'ta yapıldığını, sonra teknik olarak yüz yüze görüşmelere ara verildiğini hatırlattı.

Lavrov, "Şimdi İstanbul'da görüşme konusunda anlaşmaya varıldı. Burası her iki taraf için de coğrafi bakımdan uygun bir nokta. Yine de tekrar ediyorum, elbette Belgrad dahil diğer yerleri de değerlendirmeye hazır olacağız." diye konuştu.

Kiev'in yalnızca müzakere yapıyor görünümü yaratmak istediğini savunan Lavrov, Ukrayna'nın Minsk Anlaşmalarını imzaladıktan sonra uygulamayacaklarını duyurduğunu, bu süreci de bu şekilde yürütmeyi başaramayacaklarını dile getirdi.

Lavrov, "Hala bir anlaşma şansı olduğunu görüyorum. Çünkü Batılı ortaklarımızın uzun yıllardır hatalı anlayışını bariz nedenlerden dolayı şimdi yüksek sesle söylemeleri mümkün değil." dedi.

PESKOV: BAŞLI BAŞLINA ÖNEMLİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'de gerçekleştirilmesi beklenen müzakerelere ilişkin açıklama yaparak, "Müzakerelerin yüz yüze yapılması önemli" dedi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Türkiye'de gerçekleştirilecek müzakerelere ilişkin Kremlin'den yeni bir açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, müzakerelerde şimdiye kadar başarılı bir ilerleme kaydedilmediğini belirterek, "Müzakerelerde yetersiz ilerlemeye rağmen görüşmelerin yüz yüze yapılması önemli. Yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler, daha verimli oluyor. İki ülke tarafından da müzakereciler Türkiye'ye bugün varacaklar. O sebeple müzakerelerin bugün yapılması pek mümkün görünmüyor. Yarına kalabilir" ifadelerini kullandı.

UKRAYNA SAAT VERDİ

Ukraynalı müzakereci David Arakhamia, Türkiye'de yüz yüze yapılacak müzakerelerin yarın 10.00'da başlayacağını duyurdu.

Rusya ve Ukrayna 33 gündür süren savaşta barış yolu aramaya devam ediyor. Müzakerelerin bir sonraki etabının Türkiye'de yapılması kararının ardından görüşmelerin gün ve saati de belli oldu.

Ukrayna tarafının müzakereci heyetinde yer alan David Arakhamia Ukrayna basınına yaptığı açıklamada, "Şu an için yoldayız. Lojistik sıkıntılardan dolayı varmamız geç saatleri bulacak. Rus heyeti de saat 21:00 sıralarında Türkiye'de olacak. Bundan dolayı yarın 10.00'da görüşmeleri başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

SÖZCÜ KALIN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılacağını, müzakerelerin ilerleme kaydetmesi ve savaşın bir an önce sona ermesi için girişimlerinin devam edeceğini bildirdi.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısı İstanbul'da yapılacak. Müzakerelerin ilerleme kaydetmesi ve savaşın bir an önce sona ermesi için girişim ve çabalarımız devam edecek."