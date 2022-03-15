15 Mart 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Müzakereden ateşkes çıkar mı? Savaş nereye kadar sürecek?

Müzakereden ateşkes çıkar mı? Savaş nereye kadar sürecek?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 15.03.2022 Güncelleme Tarihi: 15.03.2022
ABONE OL
Müzakereden ateşkes çıkar mı? Savaş nereye kadar sürecek?

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 20. gününde de sürüyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 35 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Rusya Savunma Bakanlığı ise Herson bölgesini tamamen kontrol altına aldıklarını duyurdu. Öte yandan NATO, 27 ülkeden yaklaşık 30 bin asker, 220 uçak ve 50'den fazla gemi ile Norveç'te "soğuk müdahale 2022" adlı askeri tatbikatına başladı. Peki Rusya nereye kadar gidecek? İlerleyiş neden yavaşladı? Harita yeniden mi şekillenecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vişne Korkmaz ve eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu değerlendirdi.

Gürsel Tokmakoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

"Bölgede şu anda maksatlı haberler yapılıyor ve sahadaki gelişmeleri yansıtmıyor. Batı medyası ve Batı'nın istihbarat ağları ortak çalışıyor. Bilginin kaynağına istinaden bunu söylüyoruz. Enformasyon savaşı içinde bunlar yaşanıyor. Moskova kaynaklı haberler haber ajanslarına düşürülmüyor. Oraya da bir izolasyon uygulanıyor.

Bir duraksamadan sonra sahada çatışmaların arttığını görüyoruz. Şehir yıkımlarını görüyoruz. Belirli bir süre içinde sivillerin tahliyesi beklendi. Burada gecikmenin birçok sebebi var. Lojistikten tutun harekatta yapılan yanlış karara kadar birçok unsur var. Kiev'de bulunan Rus birliklerinin ileri-geri hareketleri oldu ama artık kora kor bir savaş oluyor.

Rusya'nın Kiev'e girip kendisini bir bataklık içinde bulacağını sanmıyorum. Rusya etrafını kuşatır ve bekler. Eğer harekat doğudan batıya doğru belirli bir aşamaya gelirse bu birlikler Kiev'in üstünden atlayarak güneye inebilirler. İşin can damarı Kiev değil.

Burada işin can damarı doğu bölgesi. Belgrad'dan Kırım'a giden karayolunun Diniprıo kısmı var ve hedef noktası burası. Burada Ukrayna'ya bağlı birliklerin çoğu bu kısımda. Asıl direnç bu kısımda bulunuyor. Ülkenin doğu ve batı olarak bölünmesinin gerekçeleri de burada."

Prof. Dr. Vişne Korkmaz'ın öne çıkan sözleri:

"Batı, Ukrayna'ya vereceği desteğin teminatı ortaya koymaya çalışıyor. Ama bunu Rusya'yı harekat sahasında sınırlayacağı yada durduracağı ilgili bir garantiyi vermesi herkes açısında zor. Bu yapılanlar Ukrayna direnişe yönelik olarak verilen bir cesaretlendirme ve 'yanınızdayız' mesajıdır.

Bunun savaş yapılırken yapılmasının önemli bir boyutu var. Ama bunun sahasında bir yansıması olacak mı? Bu hala cevapsız bir soru. Rusya bu işgale başlarken nasıl bir maliyet hesabı yapıyordu bilmiyoruz ama bu kadar ağar maliyetler karşılaşmayı beklemiyordu. Putin bunları tahmin edemedi ya da hesap edemedi."

Müzakereden ateşkes çıkar mı? MÜZAKEREDEN ATEŞKES ÇIKAR MI?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Rusya-Ukrayna savaşından dakika dakika gelişmeler RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA