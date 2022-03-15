Müzakereden ateşkes çıkar mı? Savaş nereye kadar sürecek?
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 20. gününde de sürüyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 35 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Rusya Savunma Bakanlığı ise Herson bölgesini tamamen kontrol altına aldıklarını duyurdu. Öte yandan NATO, 27 ülkeden yaklaşık 30 bin asker, 220 uçak ve 50'den fazla gemi ile Norveç'te "soğuk müdahale 2022" adlı askeri tatbikatına başladı. Peki Rusya nereye kadar gidecek? İlerleyiş neden yavaşladı? Harita yeniden mi şekillenecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vişne Korkmaz ve eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu değerlendirdi.
Gürsel Tokmakoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:
"Bölgede şu anda maksatlı haberler yapılıyor ve sahadaki gelişmeleri yansıtmıyor. Batı medyası ve Batı'nın istihbarat ağları ortak çalışıyor. Bilginin kaynağına istinaden bunu söylüyoruz. Enformasyon savaşı içinde bunlar yaşanıyor. Moskova kaynaklı haberler haber ajanslarına düşürülmüyor. Oraya da bir izolasyon uygulanıyor.
Bir duraksamadan sonra sahada çatışmaların arttığını görüyoruz. Şehir yıkımlarını görüyoruz. Belirli bir süre içinde sivillerin tahliyesi beklendi. Burada gecikmenin birçok sebebi var. Lojistikten tutun harekatta yapılan yanlış karara kadar birçok unsur var. Kiev'de bulunan Rus birliklerinin ileri-geri hareketleri oldu ama artık kora kor bir savaş oluyor.
Rusya'nın Kiev'e girip kendisini bir bataklık içinde bulacağını sanmıyorum. Rusya etrafını kuşatır ve bekler. Eğer harekat doğudan batıya doğru belirli bir aşamaya gelirse bu birlikler Kiev'in üstünden atlayarak güneye inebilirler. İşin can damarı Kiev değil.
Burada işin can damarı doğu bölgesi. Belgrad'dan Kırım'a giden karayolunun Diniprıo kısmı var ve hedef noktası burası. Burada Ukrayna'ya bağlı birliklerin çoğu bu kısımda. Asıl direnç bu kısımda bulunuyor. Ülkenin doğu ve batı olarak bölünmesinin gerekçeleri de burada."
Prof. Dr. Vişne Korkmaz'ın öne çıkan sözleri:
"Batı, Ukrayna'ya vereceği desteğin teminatı ortaya koymaya çalışıyor. Ama bunu Rusya'yı harekat sahasında sınırlayacağı yada durduracağı ilgili bir garantiyi vermesi herkes açısında zor. Bu yapılanlar Ukrayna direnişe yönelik olarak verilen bir cesaretlendirme ve 'yanınızdayız' mesajıdır.
Bunun savaş yapılırken yapılmasının önemli bir boyutu var. Ama bunun sahasında bir yansıması olacak mı? Bu hala cevapsız bir soru. Rusya bu işgale başlarken nasıl bir maliyet hesabı yapıyordu bilmiyoruz ama bu kadar ağar maliyetler karşılaşmayı beklemiyordu. Putin bunları tahmin edemedi ya da hesap edemedi."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2. dönem ara tatil ne zaman? 2022 MEB Nisan ara tatili ayın kaçında? Okullarda ikinci ara tatil takvimi açıklandı!
- Altın yorumları son dakika! Altın düşecek mi, yükselecek mi? 2022 gram, çeyrek, 22 ayar bilezik gramı ne kadar?
- Yarın okullar tatil mi? 📢 16 Mart Çarşamba kar tatili var mı? Trabzon, Ordu, Gaziantep, Samsun, Kastamonu...
- ⚽Manchester United-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 rövanş maçı hangi kanalda?
- Emekliye 500, 625, 750 TL ek ödeme yapılıyor! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank peş peşe açıkladı! Başvuru yapmak oldukça kolay
- KPSS takvimi 2022: Ortaöğretim (lise), ön lisans, lisans KPSS başvuru ne zaman? KPSS sınavları ne zaman yapılacak?
- Ramazan pidesi ne kadar? İstanbul 2022 susamlı ve yumurtalı Ramazan pidesi fiyatı kaç TL oldu?
- Memur maaşı yükseliyor! 3600 ek gösterge 2. toplantı ne zaman? 3600 ek gösterge kimlere verilecek? Kim ne kadar alacak?
- Klinik destek elemanı nedir, ne iş yapar? Sağlık Bakanlığı klinik destek elemanı ne mezunu olmalı? Maaşı ne kadar?
- KPSS 2022/5 tercih kılavuzu: Sağlık Bakanlığı tercih nasıl yapılır? ÖSYM 20 bin personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları
- 2022 Mart İŞKUR iş ilanları: Binlerce personel alımı yapılıyor! Başvuru şartları neler? İŞKUR başvuru nasıl yapılır?
- 15 Mart kar tatili olan iller: Bugün hangi illerde okullar tatil edildi? Trabzon, Rize, Giresun, Konya, Kastamonu...