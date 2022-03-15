Müzakereden ateşkes çıkar mı? Savaş nereye kadar sürecek?

Bunun savaş yapılırken yapılmasının önemli bir boyutu var. Ama bunun sahasında bir yansıması olacak mı? Bu hala cevapsız bir soru. Rusya bu işgale başlarken nasıl bir maliyet hesabı yapıyordu bilmiyoruz ama bu kadar ağar maliyetler karşılaşmayı beklemiyordu. Putin bunları tahmin edemedi ya da hesap edemedi."

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