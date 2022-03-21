Genç kadın girişimciden sevindiren hamle! Sıfır atık şirketi kurdu: Dünya markası olmak istiyorum

"4 KADINA İSTİHDAM SAĞLIYORUM"

Dezavantajlı 4 kadına da istihdam sağlıyorum. Hedefim dünya markası olmak. Girişimciliğe nano teknoloji ile giyilebilir bir korse üreterek başlamış ve uluslararası bir yarışmada ülkeme bronz madalya getirmiştim. Şu an meyve ve sebze atıklarından organik kumaş boyaları ve kokular elde ediyorum. Bu boyaları hem kumaşta hem de kozmetik sektöründe alkolsüz ve kimyasalsız parfüm ve kolonya üretiyoruz.

Bunları e ticaret siteleri ile sosyal medya üzerinden satışını yapıyoruz. Aklınıza gelebilecek her türlü meyve sebze atıklarını kullanıyoruz. Portakaldan limona, çaydan kahveye, soğandan havuca, kerevizden brokoliye kadar her türlü meyve sebze atığını geri dönüştürüyoruz. Urfa'da kafe, lokanta, market zincirleri, pazarlar ve sebze haliyle anlaştım. Atıkları anlaştığım firmalardan toplu olarak alıyorum.