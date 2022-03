Genç kadın girişimciden sevindiren hamle! Sıfır atık şirketi kurdu: Dünya markası olmak istiyorum

"ATIKLARI ÇÜRÜMEDEN DÖNÜŞTÜRÜYORUZ"

Firmalar her atığı ayrı ayrı kategorize ediyorlar ve bana teslim ediyor. Atıkları çürümeden dönüştürüyoruz. Her atığın kendine has reçetesi var. Kokularda atıkları soğuk pres yönetimini kullanıyoruz. Kumaşlarda da destinasyon sistemini kullanıyoruz. Kimisini sıvı olarak kimisini toz ve jel haline getirerek kullanıma hazırlıyoruz. Atıkları çöpe atma devrini kapattık. Parfümler, kolonyalar, kumaş boyaları üretiyoruz. Küçük bir üretim atölyemiz var, orada da boyadığımız kumaşlardan kadınlar için konfeksiyon ürünleri yapıyoruz. Pantolondan, gömleğe, şaldan, tişörte kadar çeşitli kıyafetler üretiyoruz. Başta onaylamayan aile bireylerimin hepsi şu an benden destek almak istiyorlar. Ekip arkadaşlarımla birlikte çok güzel şekilde büyüyoruz."