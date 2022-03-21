Genç kadın girişimciden sevindiren hamle! Sıfır atık şirketi kurdu: Dünya markası olmak istiyorum
Şanlıurfalı Zeynep Direkli tüm bitkisel atıklardan alkolsüz, kimyasalsız organik boya ile koku üretimi yapan bir iş kurdu. Sıfır Atık projesini başlatan Emine Erdoğan'dan ilham aldığını dile getiren Direkli, “Kurduğum şirkette 4 kadına iş imkânı sağladım. Firmamı bir dünya markası haline getirmek istiyorum” dedi.
Şanlıurfa'da ikamet eden 24 yaşındaki Zeynep Direkli, bitkisel atıklardan sağladığı organik boya ve kokulara kadınlara gelir kapısı oldu. Ev, lokanta, restoran ile hayatın her alanında kullanılan meyve ve sebze atıkları zaman zaman bir kumaşa veya kolonyaya dönüşüyor. Emine Erdoğan'ın sıfır atık projesinin kendisine ilham olduğunu dile getiren Direkli, KOSGEB'den destek alarak kurduğu şirketinin hikayesini Sabah'a anlattı:
"Harran Üniversitesi tekstil bölümü mezunuyum. Emine hanımın sıfır atık konusundaki duyarlılığı benim gibi yüzlerce kadına yol gösterdi. Atıklardan ne yapılabilir diye sürekli araştırdım. Stajımı kimya laboratuarında yapmıştım. Kimyasal atıklar insan sağlığına zararlı diye organiğe yöneldim. KOSGEB'den 100 bin lira destek alarak kurduğum ARGE şirketinde doğa ve insan dostu ürünler üretiyorum.
"4 KADINA İSTİHDAM SAĞLIYORUM"
Dezavantajlı 4 kadına da istihdam sağlıyorum. Hedefim dünya markası olmak. Girişimciliğe nano teknoloji ile giyilebilir bir korse üreterek başlamış ve uluslararası bir yarışmada ülkeme bronz madalya getirmiştim. Şu an meyve ve sebze atıklarından organik kumaş boyaları ve kokular elde ediyorum. Bu boyaları hem kumaşta hem de kozmetik sektöründe alkolsüz ve kimyasalsız parfüm ve kolonya üretiyoruz.
Bunları e ticaret siteleri ile sosyal medya üzerinden satışını yapıyoruz. Aklınıza gelebilecek her türlü meyve sebze atıklarını kullanıyoruz. Portakaldan limona, çaydan kahveye, soğandan havuca, kerevizden brokoliye kadar her türlü meyve sebze atığını geri dönüştürüyoruz. Urfa'da kafe, lokanta, market zincirleri, pazarlar ve sebze haliyle anlaştım. Atıkları anlaştığım firmalardan toplu olarak alıyorum.
"ATIKLARI ÇÜRÜMEDEN DÖNÜŞTÜRÜYORUZ"
Firmalar her atığı ayrı ayrı kategorize ediyorlar ve bana teslim ediyor. Atıkları çürümeden dönüştürüyoruz. Her atığın kendine has reçetesi var. Kokularda atıkları soğuk pres yönetimini kullanıyoruz. Kumaşlarda da destinasyon sistemini kullanıyoruz. Kimisini sıvı olarak kimisini toz ve jel haline getirerek kullanıma hazırlıyoruz. Atıkları çöpe atma devrini kapattık. Parfümler, kolonyalar, kumaş boyaları üretiyoruz. Küçük bir üretim atölyemiz var, orada da boyadığımız kumaşlardan kadınlar için konfeksiyon ürünleri yapıyoruz. Pantolondan, gömleğe, şaldan, tişörte kadar çeşitli kıyafetler üretiyoruz. Başta onaylamayan aile bireylerimin hepsi şu an benden destek almak istiyorlar. Ekip arkadaşlarımla birlikte çok güzel şekilde büyüyoruz."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Nevruz Bayramı nasıl kutlanır? Nevruz'da ne yapılır? 21 Mart Nevruz kutlamaları, adetleri ve gelenekleri...
- AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Açık Lise sonuçları sorgulama ekranı açıklandı mı?
- Konya ve Karaman'da yarın okullar tatil mi? 21 Mart'ta Konya ve Karaman'da okullar tatil olacak mı? Konya Valiliği son dakika açıklamalar...
- Survivor kim elendi, kim gitti? 20 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Acun Ilıcalı açıkladı...
- Real Madrid Barcelona canlı maç izle! Real Madrid - Barcelona El Clasico maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz izleme LİNKİ
- İŞKUR 92.000 İŞÇİ ALINACAK! Sınavsız, deneyimsiz, ilkokul mezunu herkes başvurabilir! Temizlikçi, özel güvenlik, garson, elektrikçi....
- Kocaeli ve Sakarya'da yarın okullar tatil mi? 21 Mart Kocaeli ve Sakarya'da okullar tatil olacak mı? MEB açıklamaları...
- Emeklinin yüzünde güller açacak! Meclise geliyor, 1398, 1655 ve 2000 TL arası ödeme! Nisan ayı sonunda...
- Teşkilat Mete Başkan öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Teşkilat dizisi Mesut Akusta diziden ayrılacak mı? Nefes kesen fragman...
- ☃ 21 Mart kar tatili olan iller liste: Yarın hangi illerde okul var, yok? 21 Mart hangi illerde okullar tatil olacak? Sinop, Bartın, Amasya, Zonguldak
- Erzurum ve Van'da yarın okullar tatil mi? 21 Mart'ta Erzurum ve Van'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
- Trabzon ve Rize'de yarın okullar tatil mi? 21 Mart'ta Trabzon ve Rize'de okullar tatil olacak mı? Son dakika açıklamalar...