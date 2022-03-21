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Genç kadın girişimciden sevindiren hamle! Sıfır atık şirketi kurdu: Dünya markası olmak istiyorum

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 21.03.2022 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022
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Genç kadın girişimciden sevindiren hamle! Sıfır atık şirketi kurdu: Dünya markası olmak istiyorum

Şanlıurfalı Zeynep Direkli tüm bitkisel atıklardan alkolsüz, kimyasalsız organik boya ile koku üretimi yapan bir iş kurdu. Sıfır Atık projesini başlatan Emine Erdoğan'dan ilham aldığını dile getiren Direkli, “Kurduğum şirkette 4 kadına iş imkânı sağladım. Firmamı bir dünya markası haline getirmek istiyorum” dedi.

Şanlıurfa'da ikamet eden 24 yaşındaki Zeynep Direkli, bitkisel atıklardan sağladığı organik boya ve kokulara kadınlara gelir kapısı oldu. Ev, lokanta, restoran ile hayatın her alanında kullanılan meyve ve sebze atıkları zaman zaman bir kumaşa veya kolonyaya dönüşüyor. Emine Erdoğan'ın sıfır atık projesinin kendisine ilham olduğunu dile getiren Direkli, KOSGEB'den destek alarak kurduğu şirketinin hikayesini Sabah'a anlattı:

"Harran Üniversitesi tekstil bölümü mezunuyum. Emine hanımın sıfır atık konusundaki duyarlılığı benim gibi yüzlerce kadına yol gösterdi. Atıklardan ne yapılabilir diye sürekli araştırdım. Stajımı kimya laboratuarında yapmıştım. Kimyasal atıklar insan sağlığına zararlı diye organiğe yöneldim. KOSGEB'den 100 bin lira destek alarak kurduğum ARGE şirketinde doğa ve insan dostu ürünler üretiyorum.

"4 KADINA İSTİHDAM SAĞLIYORUM"

Dezavantajlı 4 kadına da istihdam sağlıyorum. Hedefim dünya markası olmak. Girişimciliğe nano teknoloji ile giyilebilir bir korse üreterek başlamış ve uluslararası bir yarışmada ülkeme bronz madalya getirmiştim. Şu an meyve ve sebze atıklarından organik kumaş boyaları ve kokular elde ediyorum. Bu boyaları hem kumaşta hem de kozmetik sektöründe alkolsüz ve kimyasalsız parfüm ve kolonya üretiyoruz.

Bunları e ticaret siteleri ile sosyal medya üzerinden satışını yapıyoruz. Aklınıza gelebilecek her türlü meyve sebze atıklarını kullanıyoruz. Portakaldan limona, çaydan kahveye, soğandan havuca, kerevizden brokoliye kadar her türlü meyve sebze atığını geri dönüştürüyoruz. Urfa'da kafe, lokanta, market zincirleri, pazarlar ve sebze haliyle anlaştım. Atıkları anlaştığım firmalardan toplu olarak alıyorum.

"ATIKLARI ÇÜRÜMEDEN DÖNÜŞTÜRÜYORUZ"

Firmalar her atığı ayrı ayrı kategorize ediyorlar ve bana teslim ediyor. Atıkları çürümeden dönüştürüyoruz. Her atığın kendine has reçetesi var. Kokularda atıkları soğuk pres yönetimini kullanıyoruz. Kumaşlarda da destinasyon sistemini kullanıyoruz. Kimisini sıvı olarak kimisini toz ve jel haline getirerek kullanıma hazırlıyoruz. Atıkları çöpe atma devrini kapattık. Parfümler, kolonyalar, kumaş boyaları üretiyoruz. Küçük bir üretim atölyemiz var, orada da boyadığımız kumaşlardan kadınlar için konfeksiyon ürünleri yapıyoruz. Pantolondan, gömleğe, şaldan, tişörte kadar çeşitli kıyafetler üretiyoruz. Başta onaylamayan aile bireylerimin hepsi şu an benden destek almak istiyorlar. Ekip arkadaşlarımla birlikte çok güzel şekilde büyüyoruz."

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