Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli’den grup toplantısında önemli açıklamalar

Kadına yönelik şiddete karşı görüşlerimizi paylaşmıştık. Parti olarak 6 madden oluşan teklifimizi kamuoyuna sunmuştuk. 26. dönemde TBMM'ye sunmuş olduğumuz, ruh sağlığı teklifinin bir an önce yasalaşması, kadın cinayetleri, tecavüz konularında gerekirse idamın gündeme gelmesi, şiddete özendirip teşvik edecek her türlü yayından kaçınılması, üniversitelerin pskiloji sosyoloji gibi bölümlerde görev alan akademisyenlerin ülkede şiddet haritasının çıkarılması, son olarak insanların huzuru projesinin tanıtılması ve ülkemizin her köşesine ulaştırılması teklifini gündeme getirmiştik. En başta 16 yaşındaki Sıla kızımız olmak üzere katledilen kadınlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Azılı katillere dünyanın zindan edilmesini diliyorum.