CHP’li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’den tehdit timi!







BİLECİKLİLER ÇOK TEDİRGİN

Oluşturulan tehdit timinden rahatsızlık duyan bir çok esnaf ve müteahhit, kendilerinden rüşvet istenmesine rağmen susturuluyor. Adını vermek istemeyen esnaflardan bazıları, zabıta ya da belediyeden gelen görevlilerin kendilerine, "Semih Şahin görevden alınsa bile, Belediyede çoğunluk CHP'de, Yine biz kendi içimizden bir başkan çıkarırız. İlerde yine belediye ile işiniz olacak. Konuşursanız bunun hesabını size yine sorarız" şeklinde tehdit edildiklerini iddia etti.