CHP’li Bilecik Belediyesi’nde skandal büyüyor! Tarifeli rüşvete inceleme

2 YIL GERİYE BAKILACAK

Bu kez de, İl Özel İdaresi'nden 3 kişilik bir ekip incelemeler kapsamında Bilecik Belediyesi'ne geldi. Gelen müfettişlerin, 2019 yılından bu yana bütün emlak ve satış dosyalarının yanı sıra bina ve dükkân ruhsatlarına ilişkin detaylı araştırmalar yaptığı, rüşvet vermeye zorlanan kişilerin ifadelerine başvurduğu öğrenildi.