CHP'li Bilecik Belediyesi'nde skandal büyüyor! Tarifeli rüşvete inceleme
Son dakika haberine göre: CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in danışmanı ve belediye şirketi KAYI A.Ş Yönetim Kurulu başkanı Selçuk Erdağı'nın rüşvet alırken suçüstü yakalanmasının ardından patlayan skandal büyüyor. Belediyede yaşanan rüşvet tarifesi iddiaları sonrası müfettişler inceleme başlattı. Müfettişler son iki yıla ait evrakları tek tek gözden geçirecek.
Son yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Semih Şahin'in koltuğa oturduğu Bilecik Belediyesi, yolsuzluk, rüşvet skandallarıyla gündemden düşmüyor.
Birkaç ay önce 3 milyon liralık lüks VIP makam aracıyla görüntülenen Belediye Başkanı CHP'li Semih Şahin'in, 2 ay önce de 1.5 milyon lira değerinde villa satın aldığı ortaya çıkmış, öte yandan belediyenin, kasaplık yapan bir esnaftan rüşvet olarak 200 adet kangal sucuk istediği de öğrenilmişti.
Son olarak Bilecik Belediyesi Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin'in danışmanı Selçuk Erdağı'nın rüşvet alırken suçüstü yakalanarak tutuklanmasının ardından belediyenin, vatandaşları adeta haraca bağladığı ortaya çıkmıştı.
Birbiri ardına patlak veren skandallar sonrası Bilecik Belediyesi'nde hareketli günler başladı. Erdağı'nın tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı'ndan gelen bir müfettiş belediyede inceleme başlatmıştı.
2 YIL GERİYE BAKILACAK
Bu kez de, İl Özel İdaresi'nden 3 kişilik bir ekip incelemeler kapsamında Bilecik Belediyesi'ne geldi. Gelen müfettişlerin, 2019 yılından bu yana bütün emlak ve satış dosyalarının yanı sıra bina ve dükkân ruhsatlarına ilişkin detaylı araştırmalar yaptığı, rüşvet vermeye zorlanan kişilerin ifadelerine başvurduğu öğrenildi.
Diğer yandan Ankara'dan 3 müfettişin daha yarın belediyeye geleceği öğrenildi. Bilecik'te belediye iştiraki Kayı A.Ş. Genel Müdürü ve Başkan Danışmanı Selçuk Erdağı'nın müteahhitten 200 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalanarak tutuklanmasının ardından CHP Bilecik İl Başkan Vekili Cengiz Çevik ve CHP İl Başkan Yardımcısı Altan Şahin istifa etmişti.
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