CHP’li Bilecik Belediyesi’nde rüşvet çarkı nasıl kuruldu? İşte büyük skandalın perde arkası

RÜŞVET VERMEYEN AKARYAKIT İSTASYONU GİRİŞİNE KALDIRIM

Başka bir iddiaya göre, bir akaryakıt istasyonunu devralmak isteyen ve belediyeye giden bir vatandaş, Selçuk Erdağı ile görüştü. Görüşme sonunda bir kâğıda 40 bin dolar yazan Erdağı, vatandaşa uzattı. Kâğıda yazılı rakamın ne olduğunu anlayamayan vatandaş, "Bu ne?" diye sorunca, Erdağı'nın, "Akaryakıt istasyonu için 40 bin dolar ödeyeceksin. Sonuçta o ruhsatı yenilemen gerekiyor" cevabıyla şoke oldu.