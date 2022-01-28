SON DAKİKA! CHP’li Bilecik Belediyesi’ndeki rüşvet skandalı istifa getirdi!

ALTAN ŞAHİN DE İSTİFA ETTİ

Yapılan açıklamalardan büyük rahatsızlık duyan isimlerden biri de Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu CHP İl Başkan Yardımcısı Altan Şahin oldu. Görevlerinden istifa eden Şahin, "Partimiz il yönetimi olarak yapmış olduğumuz değerlendirme toplantısında, Bilecik Belediye Başkanlığı ile ilgili konuda, yönetim kurulunun görüş ve düşüncelerini hiçe sayarak, mevcut durumda tarafsız ve yargı sürecini takip ederek değerlendirmek yerine, tamamen bireysel düşünceler ile destek içeren basın açıklaması sonrasında, partimin, yönetim kurulu üyeliğinden istifa ediyorum" dedi.