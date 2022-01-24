Bilecik Belediyesi’nde organize rüşvet çarkı! Parola: Yukarısı bilir

18 Haziran 2020 tarihli Meclis Toplantısı'na ait görüntülerde, AK Partili Meclis üyelerinin CHP'li Başkan Şahin'i, "Başkanım onlarca müteahhit belediyemizden dert yanıyor. 'Yukarısı bilir' şeklinde söylemlerle karşılaşıyorlar. Bu tarz söylemlerden belediyemizi kurtaralım. Bir ruhsat kesiliyor. Vay efendim neresi bilirmiş yukarısı bilirmiş. Mimarlar odası onaylamış, yapı denetim onaylamış, belediye onaylamış. Bu yukarısı neresi Allah aşkına ya. Bu yukarısı kim başkanım" diyerek rüşvete karşı uyarılarda bulundu. CHP'li Başkan Şahin ise, "Yukarısı benim" diye cevap veriyor. Şahin, bu cevabın ardından konuşan üyeyi susturmaya ve konuyu değiştirmeye çalışıyor. Ortaya çıkan bu görüntüler ise 2020'den bu yana Bilecik Belediyesi'nde rüşvet çarkının aleni bir şekilde döndüğünü ortaya koyuyor.