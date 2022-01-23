CHP'li Bilecik Belediyesi'nde rüşvet operasyonu derinleşiyor! Gözlerini esnafa diktiler | Berberden bile rüşvet istemişler
Son dakika haberine göre: CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in danışmanı Selçuk Erdağı'nın, bir müteahhitten rüşvet alırken yakalanıp tutuklandığı skandalla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Rüşvet skandalıyla ilgili konuşan eski CHP milletvekili ve belediye başkanı Mehmet Seven, "Berber ve bakkaldan bile rüşvet istemişler. CHP yönetimini uyardım ama dinlemediler" dedi.
Bilecik'te CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin'in danışmanı ve KAYI A.Ş.'nin genel müdürü Selçuk Erdağı'nın bir müteahhitten 200 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalanmasının ardından rüşvet çarkının nasıl işlediğine ilişkin yeni bilgiler ortaya çıkıyor.
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in sağ kolu ve yakın arkadaşı olan danışmanı Selçuk Erdağı, bir müteahhitten istediği 320 bin dolar rüşvetin 200 bin dolarını belediyedeki odasında nakit aldığı sırada polis ekipleri tarafından yapılan baskınla suçüstü yakalanmıştı.
Erdağı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Erdağı'nın rüşvet almasına imkân sağlayan belediye personelinin de belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda İmardan Sorumlu Başkan Yardımcısı, encümen üyeleri ve ruhsat biriminde çalışanların da ifadelerine başvuruluyor.
'GÖZLERİNİ ESNAFA DİKTİLER'
Bundan 1 yıl önce Bilecik Belediyesi'nde oluşturulan rüşvet ekibine ilişkin paylaşımda bulunarak olayın patlak vermesini sağlayan eski CHP milletvekili ve eski belediye başkanı Mehmet Seven, Erdağı'nın suçüstü yakalanmasının ardından SABAH'a açıklamalarda bulundu.
Bilecik Belediyesi'ndeki rüşvet ekibinin işyerine ruhsat almak isteyen berberden bile rüşvet istediğini söyleyen Seven, "Kendisinden rüşvet istenen bazı vatandaşlar gelip durumu bize şikâyet etmeye başladı. Zaten kentte de rüşvet olayları artık yüksek sesle konuşulmaya başlanmıştı. Kendisine ekmek kapısı açmaya uğraşan berber, çay ocağı ve bakkal gibi esnaftan bile çeşitli miktarlarda rüşvet istenmiş.
Selçuk Erdağı'nın başında olduğu bu İstanbul ekibi, yakayı ele vermemek için akıl almaz yöntemler uygulamış. Rüşvet istemek için Belediyeye çağırdıkları esnaf ve müteahhit gibi kişilerden görüşme öncesinde telefonlarını alıp toplamışlar. Kimse ses ve görüntü kaydı yapmasın diye. Hatta daha da ileriye giderek bazı iş insanlarından istedikleri rüşvet miktarını hiç konuşmadan ve kağıtlara yazarak istemişler. Ben sosyal medya hesaplarımdan rüşvet konusunda sürekli paylaşımlar yaparak uyarılarda bulundum. Yetmedi. CHP yönetimine durumu ilettim. Fakat kimseden ses çıkmadı, umursanmadı" dedi.
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