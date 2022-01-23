CHP’li Bilecik Belediyesi’nde rüşvet operasyonu derinleşiyor! Gözlerini esnafa diktiler | Berberden bile rüşvet istemişler





Selçuk Erdağı'nın başında olduğu bu İstanbul ekibi, yakayı ele vermemek için akıl almaz yöntemler uygulamış. Rüşvet istemek için Belediyeye çağırdıkları esnaf ve müteahhit gibi kişilerden görüşme öncesinde telefonlarını alıp toplamışlar. Kimse ses ve görüntü kaydı yapmasın diye. Hatta daha da ileriye giderek bazı iş insanlarından istedikleri rüşvet miktarını hiç konuşmadan ve kağıtlara yazarak istemişler. Ben sosyal medya hesaplarımdan rüşvet konusunda sürekli paylaşımlar yaparak uyarılarda bulundum. Yetmedi. CHP yönetimine durumu ilettim. Fakat kimseden ses çıkmadı, umursanmadı" dedi.