SON DAKİKA! CHP'li Bilecik Belediyesi'nde rüşvet çarkının perde arkası! AVM küçük rüşvet büyük
Son dakika haberine göre: CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in danışmanı ve belediye şirketi KAYI A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı'nın, bir müteahhitten 200 bin dolar rüşvet alırken yakalanıp tutuklandığı skandalın detayları ortaya çıktı. Başkan Şahin’in ekibinin AVM inşaatı yapan müteahhitten 320 bin dolar koparmak için çevirmedikleri dolap kalmamış.
Son dakika haberi: Seçimi kazandıktan sonra başkanlık koltuğuna oturan Semih Şahin, ilk iş olarak İstanbul'dan özel bir ekip getirip, belediyeye yerleştirdi. "İstanbul Grubu" olarak adlandırılan ekibin başında ise, bir baklava zincirinin İK Müdürü Selçuk Erdağı vardı. Başkan Semih Şahin, aynı zamanda yakın arkadaşı da olan Erdağı'nı hem başkan danışmanı hem de belediye şirketi KAYI A.Ş'de yönetim kurulu başkanı yaptı.
İddialara göre "İstanbul Grubu" göreve başladıktan sonra, rüşvet çarkı kurmak için müteahhitlere engel çıkarmaya başladı. Çok geçmeden de kentte müteahhitlerden rüşvet alındığı söylentileri yayıldı. Bu arada belediyeye ait kent merkezindeki bir arsaya iş merkezi ve AVM yapılması için ihale düzenlendi.
RÜŞVET VERMEYİ REDDEDİNCE, BAŞINA GELMEYEN KALMADI
Yüzde 68'i kendisine, yüzde 32'si belediyeye olacak şekilde, ayrıca yine belediyeye bir otopark yapma şartıyla ihaleyi alan müteahhit, 2021'de inşaatı tamamlayarak teslim etmek için başvurdu. Ancak iddiaya göre Erdağı, işlemlerinin sorunsuz ve hızlı takibi için 320 bin dolar istedi. Müteahhit, bu parayı vermeyi ret edince, belediye işi teslim almadı. Bunun üzerine, belediyenin de hisselerini alarak işi teslim etmek istedi. Ancak, apar topar toplanan belediye encümeni, değeri 31,5 milyon lira olan belediye hisselerini 47 milyon liraya çıkardı. Çaresiz kalan müteahhit 38 Milyon lira teklif etse de, rüşvette ısrar edildi. Selçuk Erdağı ile birebir görüşen müteahhit, rüşveti vereceğini söyledi.
RÜŞVET PAZARLIĞINI KAYDETTİ
İkili arasında yaklaşık 1 saat süren görüşmede şartlar konuşuldu. Erdağı müteahhitten, 200 bin dolar peşin, 120 bin dolarlıkta senet istedi. Görüşmeyi kaydeden müteahhit, polise gitti. Ardından, geçen Çarşamba günü saat 19.30 sıralarında, seri numaraları alınmış 200 bin doları ve 120 bin liralık senedi Erdağı'ya götürüp teslim etti.
Parayı alınca, inşaatı teslim alacaklarını söyleyen Erdağı, ödeme bölümüne "Malen" yazılmış olan 120 bin dolarlık senedi ise iade edip, "Nakden" olarak değiştirerek, ertesi gün yeniden getirmesini istedi. Müteahhidin çıktıktan sonra baskın odaya düzenleyen KOM Ekipleri, Selçuk Erdağı'yı, seri numaraları alınmış dolarlarla birlikte suçüstü yakaladı.
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