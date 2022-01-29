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CHP’li Bilecik Belediyesi’nde rüşvet istifaları! Rüsvete nüfus ticareti kılıfı

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Giriş: 29.01.2022 09:13
CHP'li Bilecik Belediyesinde yaşanan rüşvet skandalı istifa getirdi. Başkan Vekili ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Çevik ile Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Altan Şahin görevlerinden istifa etti. İçişleri Bakanlığı, iddialarla ilgili müfettiş görevlendirdi.
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