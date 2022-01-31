Dilara Şahin'in Hollanda’da yaşam fişini çekeceklerdi! Başkan Erdoğan talimat verdi! Dilara Şahin Türkiye'ye getirildi
Son dakika haberine göre: Hollanda'da yaşayan gurbetçi ailenin kızı Dilara Şahin, hastanede komaya girdi. Doktorlar, 'Salı günü saat dörtte fişini çekeceğiz artık yapacak bir şey yok buna' dedi. Gözü yaşlı baba, A Haber ekranlarından yardım istedi. Başkan Erdoğan ise ailenin yardım feryadına kulak verdi. Dilara Şahin tedavisi için sabah saatlerinde Türkiye'ye getirilerek Siyami Ersek Hastanesi'ne yatırıldı.
Hollanda'da yaşayan gurbetçi ailenin kızı Dilara Şahin, hastanede uygulanan tedavi sırasında komaya girdi. Hollandalı doktorlar, yapacak bir şeyin kalmadığını, kızlarının fişlerinin çekilmesi gerektiğini ailesine söyledi.
Baba Oğuz Şahin ise yaşananlara isyan etti. A Haber aracılığıyla Başkan Erdoğan'a seslenip yardım istedi. Gözü yaşlı baba, "Benim kızım şu anda ölüm döşeğinde yatıyor. Hollanda makamları yani bu hastane heyeti karar aldı. 'Salı günü saat dörtte fişini çekeceğiz artık yapacak bir şey yok buna' dediler. Büyüğümüz Recep Tayyip Erdoğan'dan bu çocuğumun buradan alınıp Türkiye'ye naklini rica ediyorum. Bir umudumuz o kaldı. O ne derse ben ona razıyım. O desin ki evladım olmuyor buraya kadar. Buraya kadar yapılacak bir şey yok desin vallahi ona da razıyım" dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN TALİMATI VERDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise hemen gerekenlerin yapılması için talimat verdi. Erdoğan'ın talimatı ile harekete geçen Sağlık Bakanlığı Dilara Şahin'in Hollanda'da nakli için ambulans uçak gönderdi. Bakanlığa ait uçağın Amsterdam'a ulaşmasının ardından Dilara'nın ailesi nakil için harekete geçti.
Daha sonra Dilara'yı taşıyan ambulans Zwolle kentinden başkent Amsterdam'a harekete geçti. A Haber ekibi baba Oğuz Şahin ile ambulansa eşlik etti. Konvoyun havalimanına ulaşmasınına ardından Dilara, Sağlık Bakanlığı'na ait uçağa sevk edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dilara Şahin'in Türkiye'ye sevk edildiği anlarda baba Oğuz Şahin'i arayarak şifa dileklerini iletti. Bakan Koca, "Dua edeceğiz, bir de üzerimize düşeni zaten arkadaşlar yapıyor, yapmaya devam ediyor olacağız, Cumhurbaşkanımız da yakında takip ediyor, Ben de sürekli takipteyim. İnşallah Rabbim şifa versin." dedi.
Şahin zorlu yolculuğun ardından ambulans uçakla İstanbul'a getirildi. Dilara daha sonra tedavisinin devam edeceği Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Dilara'nın Türkiye yolculuğunda başından bir an olsun ayrılmayan Doç. Dr. Murat Sargın A Haber canlı yayınında özel açıklamalarda bulundu. Sargın, "Bizim için süreç gece 1.30'da başladı. Toplamda bir günü geçen bir süreç. Dilara ile bu akşam üstü 7'den beri beraberiz. Dilara ile 9-10 saatlik bir beraberliğimiz var. Bunun da bir 6 saati yolda geçti. Dilara ECMO dediğimiz yapay kalp ve akciğer cihazında. Bu Dilara'nın çok ciddi bir akciğer problemi olmasından kaynaklanıyor. Bu cihazla bu kadar saat yolculuk çok sık yapılan bilen bir şey değil. Ülkemizde de daha önceden yapıldı. Pandemi döneminde özellikle. Çok başarılı ve fedakarca bir süreç işlendi. Onu özellikle vurgulamak istiyorum böyle bir cihazla böyle bir hastayı uzun sürede başarıyla transfer edebilmek bizim için çok mutluluk verici. Dün geceden beri de stresimiz buydu. Şimdi Siyami Ersek Hastanesi'ndeyiz. Dilara yeni yatağında. Şuanda tansiyonu stabil. Cihaz güzel çalışıyor. Şuanda ilk aşama tamamlandı. Bundan sonra önümüzdeki günlerde Dilara'yı uyandırabiliyor muyuz geçirdiği diğer hastalıklarıyla ilgili tedavi süreci ne olacak. Bir çok konsültasyonları yapılması lazım. Uzun bir süreçti. Ben buradan Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya da teşekkür etmek istiyorum. Kendisi bizzat aradı. Daha önce de aramıştı. Bakanımız bile takip ediyor. Bu güzel bir his. Hollanda'daki Büyükelçimiz her şeyi çok mükemmel işletti. Oradaki meslektaşlarımıza da teşekkür ettik. Bizim için güzel bir gündü. Umarız devamı da Dilara için güzel olur. Tedavi süreci birden çok branşın dahil olması gereken bir süreç. Bizim birinci vazifemiz Dilara'yı ECMO cihazı ile buraya getirmekti. Allah'a şükür sağ salim buraya getirdik. Bundan sonrası gün gün daha net gelişecektir. Yapacak çok iş var." dedi.
Murat Sargın ile birlikte Dilara'nın Türkiye'ye getirilmesine yardımcı olan bir diğer doktor ise "Bizim için çok heyecanlı ve yorucu süreçti. Gündüz 12 gibi yola koyulduk. Sabah 6'da yeni geldik. Gurbette bir vatandaşımızın yardım talep etmesi ve bizim de ona yardım edebilmemizin mutluluğunu yaşıyoruz. Çok riskli bir transferi başarıyla gerçekleştirmenin mutluluğu var. Umarım süreç bundan sonra Dilara için daha olumlu geçer." açıklamasında bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ
Büyük sevinç yaşayan baba Oğuz Şahin ise A Haber canlı yayınında Başkan Erdoğan'a teşekkür etti. Şahin, "Çok mutluyum. Reisimiz sesimizi duydu. Bizim burada yalnız olmadığımızı gösterdi. Dualarım kabul oldu." dedi.
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