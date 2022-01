Dilara Şahin’in Hollanda’da yaşam fişini çekeceklerdi! Başkan Erdoğan talimat verdi! Dilara Şahin Türkiye’ye getirildi

Dilara'nın Türkiye yolculuğunda başından bir an olsun ayrılmayan Doç. Dr. Murat Sargın A Haber canlı yayınında özel açıklamalarda bulundu. Sargın, "Bizim için süreç gece 1.30'da başladı. Toplamda bir günü geçen bir süreç. Dilara ile bu akşam üstü 7'den beri beraberiz. Dilara ile 9-10 saatlik bir beraberliğimiz var. Bunun da bir 6 saati yolda geçti. Dilara ECMO dediğimiz yapay kalp ve akciğer cihazında. Bu Dilara'nın çok ciddi bir akciğer problemi olmasından kaynaklanıyor. Bu cihazla bu kadar saat yolculuk çok sık yapılan bilen bir şey değil. Ülkemizde de daha önceden yapıldı. Pandemi döneminde özellikle. Çok başarılı ve fedakarca bir süreç işlendi. Onu özellikle vurgulamak istiyorum böyle bir cihazla böyle bir hastayı uzun sürede başarıyla transfer edebilmek bizim için çok mutluluk verici. Dün geceden beri de stresimiz buydu. Şimdi Siyami Ersek Hastanesi'ndeyiz. Dilara yeni yatağında. Şuanda tansiyonu stabil. Cihaz güzel çalışıyor. Şuanda ilk aşama tamamlandı. Bundan sonra önümüzdeki günlerde Dilara'yı uyandırabiliyor muyuz geçirdiği diğer hastalıklarıyla ilgili tedavi süreci ne olacak. Bir çok konsültasyonları yapılması lazım. Uzun bir süreçti. Ben buradan Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya da teşekkür etmek istiyorum. Kendisi bizzat aradı. Daha önce de aramıştı. Bakanımız bile takip ediyor. Bu güzel bir his. Hollanda'daki Büyükelçimiz her şeyi çok mükemmel işletti. Oradaki meslektaşlarımıza da teşekkür ettik. Bizim için güzel bir gündü. Umarız devamı da Dilara için güzel olur. Tedavi süreci birden çok branşın dahil olması gereken bir süreç. Bizim birinci vazifemiz Dilara'yı ECMO cihazı ile buraya getirmekti. Allah'a şükür sağ salim buraya getirdik. Bundan sonrası gün gün daha net gelişecektir. Yapacak çok iş var." dedi.