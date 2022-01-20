200 bin dolar rüşvet alırken yakalanan Bilecik Belediye Başkanı Danışmanı Selçuk Erdağı tutuklandı
CHP’li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in danışmanı Selçuk Erdağı, bir AVM'nin bir AVM’nin işlemlerini takip etmek için istediği 330 bin doların 200 bin dolarını belediyedeki odasında nakit olarak alırken suçüstü yakalanmasının tutuklandı. Erdağı olay anında yakalanmasının ardından işlemleri için polis merkezine ardından da adliyeye götürülmüştü.
Bilecik Belediyesi Başkanı Semih Şahin'in danışmanı olan ve Belediye iştiraklarından Kayı A.Ş isimli firmanın Yönetim Kurulu başkanı olan Selçuk Erdağı, bina ruhsatı almak isteyen bir kişiden ruhsat bedeli için 400 bin lira, yapımı devam eden ve tahmini 42 milyon lira bedel belirlenecek olan Alışveriş Merkezinin işlemlerini takip etmek için başka bir kişiden ise 5 milyon lira istedi.
330 BİN DOLARA ANLAŞTI
Erdağı'nın kendisinden AVM'nin işlemlerini takip etme maksatlı 200 bin dolar nakit, 130 bin dolarda senet olmak üzere anlaşmaya varıldığı belirten mağdur, polise ihbarda bulundu. Bilecik KOM Şubesi ekipleri para alışverişinin şüphelinin Bilecik Belediyesindeki ofisinde gerçekleşeceğini öğrenince operasyon için düğmeye bastı.
BELEDİYEDE RÜŞVETE SUÇÜSTÜ
Yapılan operasyonda Selçuk Erdağı, Belediyede bulunan odasında rüşveti alırken yakalandı. Erdağı gözaltına alınırken, daha önceden seri numarası alınmış 200 bin dolara da belediyedeki operasyonda el konuldu.
KOM Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan Selçuk Erdağı, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından "rüşvet" suçundan tutuklandı.
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