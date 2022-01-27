CHP’li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in mal varlığında dikkat çeken artış! Rüşvet gölgesinde lüks hayat! Sucuk bile istemişler

İl Başkanı Metin Yaşar, "Rüşvetle ilgili söylemler daha önce de bize iletildi. Parti yönetimi olarak bu söylemleri Başkan Şahin'e ilettik. Kendisi de bize Selçuk Erdağı'nın kaliteli bir insan olduğunu, böyle şeyler yapacak bir insan olmadığını söyledi. Rüşvet iddiaların söylemlerden ibaret olduğunu söyledi. Zaten konu da yargıda gerçekler er geç ortaya çıkacak. Biz 100 yıllık köklü bir partiyiz. Partimizde siyaset yapanlar da bu değerlere özen gösteren kişilerdir" dedi.