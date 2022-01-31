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SON DAKİKA! Bingöl Yayladere'de 4,7 büyüklüğünde deprem! Son depremler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.01.2022 Güncelleme Tarihi: 31.01.2022
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SON DAKİKA! Bingöl Yayladere’de 4,7 büyüklüğünde deprem! Son depremler

Son dakika haberine göre: Bingöl'ün Yayladere ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Yayladere ilçesinde yaşanan 4,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin, şu an için kendilerine ulaşan olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

Bingöl'ün Yayladere ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.49'da Bingöl'ün Yayladere ilçesinde 4,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Yayladere ilçesinde yaşanan 4,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin, şu an için kendilerine ulaşan olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

Vali Ekinci, AA muhabirine, saat 03.49'da Yayladere ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini hatırlatarak, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

"Şu an itibarıyla bizlere ulaşan bir olumsuzluk bulunmamaktadır." diyen Ekinci, ekiplerin gerekli kontrolleri ve tespitleri sürdürdüğünü belirtti.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.01.31 04:06:41 39.0873 40.0598 5.0 -.- 1.7 -.- CALIKAYA-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2022.01.31 04:00:04 38.2262 38.7625 8.9 -.- 2.8 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.01.31 03:49:53 39.0768 40.0415 5.0 -.- 4.8 4.7 OKCULAR-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2022.01.31 01:51:05 37.8522 26.9977 6.6 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.01.31 01:46:56 38.2162 35.2255 19.7 -.- 1.6 -.- YESILOVA-YESILHISAR (KAYSERI) İlksel
2022.01.31 01:42:06 38.1183 27.4010 5.0 -.- 1.6 -.- SAGLIK-TORBALI (IZMIR) İlksel
2022.01.31 01:05:18 38.9317 26.1275 8.8 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2022.01.31 00:13:57 38.9585 26.7110 8.7 -.- 1.9 -.- DENIZKOY-DIKILI (IZMIR) İlksel
2022.01.31 00:04:07 34.7398 25.0508 12.9 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.01.30 23:46:11 38.9370 26.7097 9.3 -.- 1.9 -.- DENIZKOY-DIKILI (IZMIR) İlksel
2022.01.30 23:42:31 40.4090 26.2238 13.6 -.- 2.1 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.01.30 23:09:24 38.9577 26.7047 8.4 -.- 3.8 3.7 DENIZKOY-DIKILI (IZMIR) İlksel
2022.01.30 23:04:42 36.1355 27.8028 22.1 -.- 2.4 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.01.30 23:02:27 34.9660 23.3287 54.8 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.01.30 22:17:23 36.8712 28.0333 2.0 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.01.30 21:35:41 34.9262 24.2085 5.0 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.01.30 21:28:53 37.9728 30.6177 7.0 -.- 1.6 -.- ATABEY (ISPARTA) İlksel
2022.01.30 21:16:51 37.8920 30.6117 9.4 -.- 2.1 -.- BAYAT-ATABEY (ISPARTA) İlksel
2022.01.30 21:00:17 36.8492 28.0547 12.5 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.01.30 20:35:13 38.9432 26.6988 9.3 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2022.01.30 20:27:06 36.8197 28.0495 9.8 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.01.30 20:11:15 38.8113 40.8178 4.3 -.- 1.5 -.- KEPCELI-GENC (BINGOL) İlksel
2022.01.30 20:11:05 36.7763 28.0290 1.7 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.01.30 19:09:14 39.1787 25.6102 7.7 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.01.30 18:59:23 36.9525 27.6097 4.9 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.01.30 18:47:02 36.8640 28.0390 5.0 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.01.30 18:21:35 36.8220 28.0300 7.9 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

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