Balıkçıda yakalanan İmamoğlu ve İngiliz Büyükelçinin ikinci görüşmesi! 2023'e hazırlık mı yapıyor?
Son dakika haberleri... İstanbul'da kar çilesinin yaşandığı sıralarda CHP'li İmamoğlu'nun lüks bir balık restoranında keyif yapması vatandaşın büyük tepkisini çekti. İmamoğlu'nun restorana İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Chilcott ile 20 gün önceden planlayarak gitmesi dikkat çekiciydi. Üstelik İmamoğlu - Chilcott ikilisi 7 Aralık 2021 tarihinde de bir araya gelmişti. İkilinin bir kez daha görüşmesi ''2023'e hazırlık mı yapıyor?'' sorusunu akıllara getirdi.
İstanbul'un karla cebelleştiği esnada İngiliz Büyükelçi ile balıkçıda keyif yapan İmamoğlu, kamuoyunun tepkisiyle karşılaştı.
İmamoğlu'nun ''yemek molası'' dediği restoran ziyaretinde, 20 gün önce planlanmış bir gizli görüşmenin gerçekleştirilmesi, ertelenemeyecek derecede önemli bir görüşme olduğunu ortaya koyuyor.
İMAMOĞLU 2023'E HAZIRLIK MI YAPIYOR?
2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık planları yapan Ekrem İmamoğlu'nun İngilizlerle görüşerek siyasi gelecek planları yapmasına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir tepki vereceği muamma.
Ekrem İmamoğlu, 7 Aralık 2021 tarihinde de İngiliz Büyükelçi ile görüşmüştü. Bir belediye başkanının, büyükelçi ile yemek yemesi ise akıllara birçok soru işaretini getiriyor.
İMAMOĞLU GÖRÜŞMEYLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI
7 Aralık'taki görüşmenin ardından açıklama yapan İmamoğlu, "Birleşik Krallık Büyükelçisi Dominick Chilcott'a bugünkü ziyareti için çok teşekkürler. COP26'nın ardından, İstanbul'un herkes için adil, yeşil ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etme vizyonundan bahsetmekten memnuniyet duydum. Olası işbirliği yolları hakkında fikir alışverişimizden keyif aldım" demişti.
Dominik Chilcott ise, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile tanışmak bir zevkti. COP26 'e katılımı ve iklim değişikliği ile mücadele ve İstanbul'u daha yeşil hale getirmek için nasıl daha fazla işbirliği yapabileceğimiz hakkında verimli bir konuşma yaptık" açıklamasında bulunmuştu.
DİYARBAKIR ZİYARETİ MANİDAR
İmamoğlu'nun yakın zamanda yaptığı görüşmelerin kronolojisine bakıldığında, Batı dünyasından büyük bir destek aldığını görmek zor değil. CHP'li İBB Başkanı'nın görevi olmadığı halde Diyarbakır'a gerçekleştirdiği ziyaret siyaseten birçok şeyi açıklıyor.
DİYARBAKIR ZİYARETİNDE EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERİ ES GEÇTİ
17 Ekim 2021'de Diyarbakır'a ziyaret gerçekleştiren 'İstanbul' Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, evlat nöbeti tutan aileleri es geçti. Oturma eylemi yapan aileler, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır'a geldiğini ve çeşitli temaslarda bulunduğunu ancak kendilerini ziyaret etmediğini söyledi.
HDP'LİLERLE POZ VERDİ
Evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etmeyen İmamoğlu, HDP'liler ile sergi açılışına katıldı. "Hafıza Odası" isimli serginin açılışına katılan İmamoğlu, HDP Eş Başkanı Mithat Sancar ve HDP'li Sırrı Sakık'la birlikte kameralara poz verdi.
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