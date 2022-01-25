Balıkçıda yakalanan İmamoğlu ve İngiliz Büyükelçinin ikinci görüşmesi! 2023’e hazırlık mı yapıyor?

Ekrem İmamoğlu, 7 Aralık 2021 tarihinde de İngiliz Büyükelçi ile görüşmüştü. Bir belediye başkanının, büyükelçi ile yemek yemesi ise akıllara birçok soru işaretini getiriyor.

İMAMOĞLU GÖRÜŞMEYLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

7 Aralık'taki görüşmenin ardından açıklama yapan İmamoğlu, "Birleşik Krallık Büyükelçisi Dominick Chilcott'a bugünkü ziyareti için çok teşekkürler. COP26'nın ardından, İstanbul'un herkes için adil, yeşil ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etme vizyonundan bahsetmekten memnuniyet duydum. Olası işbirliği yolları hakkında fikir alışverişimizden keyif aldım" demişti.

Dominik Chilcott ise, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile tanışmak bir zevkti. COP26 'e katılımı ve iklim değişikliği ile mücadele ve İstanbul'u daha yeşil hale getirmek için nasıl daha fazla işbirliği yapabileceğimiz hakkında verimli bir konuşma yaptık" açıklamasında bulunmuştu.