Can Ataklı'dan vatandaş kar çilesi içindeyken balık yemeye giden Ekrem İmamoğlu'na sert eleştiri: Salak gibi gideceğin restoranın önüne...
İstanbul'da geçtiğimiz akşam etkili olan yoğun kar yağışı sonrasında çok sayıda vatandaş yolda mahsur kalırken, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lüks bir balık restoranında yemek yemesi çok sayıda eleştiriyi beraberinde getirmişti. Bu eleştiri serüvenine CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Can Ataklı da dahil oldu. Ataklı İmamoğlu için "Salak gibi gideceğin restoranın önüne önceden kar küreme araçlarını falan gönderirsen..." ifadelerini kullandı.
İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışı sonrasında çok sayıda vatandaş yolda mahsur kalırken onlarca trafik kazası da yaşandı.
CHP'li İBB'nin kar yağışı sonrası müdahalede etmekte geç kalması sonrası çok sayıda İstanbullu yolda kalmalarına tepki gösterdi. Toplu taşımaya yönelenler ise balık istifi gibi yapılan yolculuklara isyan etti.
İBB BAŞKANI İMAMOĞLU BALIK SEFASINDA
Trafikte saatlerce aç sussuz bekleyen İstanbullular yardım beklerken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir balıkçıda ziyafet yaptığı görüntüleri ortaya çıktı. Yemek ziyafetinde Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott ve eşi Jane Lady Chilcott'in de yanında olduğu anlaşıldı.
MURAT ONGUN TROLL DİYEREK İSVİÇRE'DE TATİL YAPTI
İmamoğlu'nun en yakını ve İBB Sözcüsü olan Murat Ongun, vatandaşların kapalı yollar, eksik çalışmalara tepki göstermesini trollükle suçlayarak "İstanbul'da olağanüstü bir kar yağışı ve olağanüstü bir mücadele var. Böyle zamanlar "trol" ordularının ekmek teknesidir.Tüm kamu kurumları ve belediyelerimiz var gücüyle mega kentte çalışıyor. Sıcak evinde oturup trollük yapanın değil, sahada mücadele edenin yanında olma zamanı." ifadelerini kullanırken kendisinin İsviçre'de kayak keyfi sürdüğü görüldü.
SALAK GİBİ RESTORANIN ÖNÜNE KAR KÜREME ARACI GÖNDERİYORSUN
CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Can Ataklı da yaşanan rezilliğe bir video mesajla tepki gösterdi. Can Ataklı İmamoğlu'nun balıkçı ziyaretine ilişkin "Salak gibi gideceğin restorantın önüne önceden kar küreme araçlarını falan gönderirsen ve onlar 10 dakikada bir başkan gelecek diye orayı küremesi... " ifadelerini kullandı.
O YEMEĞİ ERTELEMELİYDİN
Meteorolojiden günler öncesinden uyarıların yapıldığını vurgulayan Ataklı, "Bu kadar önemli bir günde o yemeği ertelersin. Adam gidiyormuş da veda edemezmiş de... Onlar anlardı. İkinci fahiş hata, yemek yedikten sonra da hemen çıkacaksın. 'Kar yağışı başlamamıştı. Ben biliyordum durumu arkadaşlara gereken talimatları verdim, nezaketen de bir saat kaldım' desen neyse." diye konuştu.
İNSAN DEĞİL MİYİZ? DİYEREK SAVUNAMAZSINIZ
İmamoğlu'nun bu tavrının CHP'li yandaşlarını da terste bıraktığını belirten Ataklı, "Sosyal medyanın sihrine kapılan ünlü ünsüz bir çok isim atladılar. Ondan sonra silmek zorunda kaldılar. 'İnsan değil miyiz?' diyerek savunamazsınız kendinizi. Çok önemli bir kamu görevi yapıyorsan kendini özel hayat işlerinden çekeceksin. Bunlara neden maruz kalasın ki kardeşim?" dedi.
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