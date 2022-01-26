Can Ataklı’dan vatandaş kar çilesi içindeyken balık yemeye giden Ekrem İmamoğlu’na sert eleştiri: Salak gibi gideceğin restoranın önüne...

O YEMEĞİ ERTELEMELİYDİN

Meteorolojiden günler öncesinden uyarıların yapıldığını vurgulayan Ataklı, "Bu kadar önemli bir günde o yemeği ertelersin. Adam gidiyormuş da veda edemezmiş de... Onlar anlardı. İkinci fahiş hata, yemek yedikten sonra da hemen çıkacaksın. 'Kar yağışı başlamamıştı. Ben biliyordum durumu arkadaşlara gereken talimatları verdim, nezaketen de bir saat kaldım' desen neyse." diye konuştu.

İNSAN DEĞİL MİYİZ? DİYEREK SAVUNAMAZSINIZ

İmamoğlu'nun bu tavrının CHP'li yandaşlarını da terste bıraktığını belirten Ataklı, "Sosyal medyanın sihrine kapılan ünlü ünsüz bir çok isim atladılar. Ondan sonra silmek zorunda kaldılar. 'İnsan değil miyiz?' diyerek savunamazsınız kendinizi. Çok önemli bir kamu görevi yapıyorsan kendini özel hayat işlerinden çekeceksin. Bunlara neden maruz kalasın ki kardeşim?" dedi.