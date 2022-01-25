Vatandaşa yok İmamoğlu'na var! Lüks restorana giderken hususi kar küreme aracını peşine taktı
İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan ve adeta bir afet görüntülerinin oluşmasına neden olan yoğun kar yağışı hayatı felç etti. İBB kar küreme ekiplerinin yetersiz kalması ve yolların tuzlanmaması sonucu çoğu vatandaş yolda kalırken yaşanan olay trafik kazalarına da davetiye çıkardı. İstanbullu böylesine bir çilenin içindeyken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lüks bir restorantta yediği akşam yemeği sosyal medyada vatandaşların yoğun tepkisini çekerken binlerce vatandaş İmamoğlu'nu istifaya davet etmişti. Bu olaya ilişkin yeni bir gelişme daha yaşandı. İmamoğlu'nun balık yemek üzere gittiği restoranın yolları İmamoğlu'nun restorana gidiş ve çıkış saatlerine bağlı olarak 10 dakikada bir olmak üzere temizlenirken tuzlama çalışmaları da yapıldı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, İBB Başkanı İmamoğlu'nun konvoyunun peşinden gelen bir kar küreme aracı dikkatlerden kaçmadı. İşte o anlar...
İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışı esnasında şehrin en lüks balık restorantlarından birinde akşam yemeği yiyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun restoranta ulaşım ulaşım sağlayacağı yolun İBB kar küreme ekipleri tarafından 10 dakikada bir olmak üzere açıldığı ve tuzlandığı görüntüler ortaya çıktı.
KONVOYUN PEŞİNE TAKILAN ÖZEL KAR KÜREME ARACI
Görüntüler İmamoğlu'na ait araç ve koruma ekiplerinin geçtiği esnada arkalarından kar küreme aracının geçtiği görülüyor. Diğer yandan kar küreme araçlarının saat 17.47 (İmamoğlu'nun restoranta geliş saati) ile 20.49 (İmamoğlu'nun restoranttan ayrılış saati) bölgede sürekli çalışma yaptığı belirtildi.
"VATANDAŞA YOK KENDİNE VAR"
İmamoğlu'na özel yapılan kar küreme çalışmaları sonrasında sosyal medyada vatandaşlar "Vatandaşa yok kendine var" şekilde CHP'li İBB Başkanı'na tepki gösterdi.
İSTANBULLU ÇİLE ÇEKERKEN YAPILAN SEFA YOĞUN TEPKİ ÇEKMİŞTİ
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışının on binlerce vatandaşı yollarda mahsur bıraktığı sırada Sarıyer'in en lüks restoranlarından olan Balıkçı Kahraman'da çekilen fotoğraflarına vatandaşlar yoğun tepki göstermişti.
CHP'Lİ YARKADAŞ: YAZIN ÇEKİLDİ
CHP eski vekili Barış Yarkadaş görüntüleri inkar ederek, "Hiç utanma kalmadı! Yaz aylarında çekildiği her halinden belli olan bir fotoğrafı paylaşıyor ve "İmamoğlu kar yağarken restoranda keyf çatıyordu" diye yazıyorlar. Restoran sahibi "Kar var diye erken kapattık" diyor, yine de yalana devam ediyorlar. İşimiz gerçekten zor…"
İMAMOĞLU KABUL ETTİ
CHP'li trollerin geçmişe ait görüntüler olduğunu iddia ettikleri Balıkçı Kahraman rezaleti örtbas edilemeyince İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu görüntüleri kabul etmek zorunda kaldı. İmamoğlu, ''3 yıldır süren İstanbul'u kaybetme hazımsızlığı öyle bir noktaya geldi ki, 19 saat boyunca sahadan ve AKOM'dan karla mücadeleyi yönetirken, 1 saatlik yemek molam bile konuşulur oldu.'' ifadelerini kullandı.
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