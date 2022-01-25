Vatandaşa yok İmamoğlu’na var! Lüks restorana giderken hususi kar küreme aracını peşine taktı

CHP'Lİ YARKADAŞ: YAZIN ÇEKİLDİ

CHP eski vekili Barış Yarkadaş görüntüleri inkar ederek, "Hiç utanma kalmadı! Yaz aylarında çekildiği her halinden belli olan bir fotoğrafı paylaşıyor ve "İmamoğlu kar yağarken restoranda keyf çatıyordu" diye yazıyorlar. Restoran sahibi "Kar var diye erken kapattık" diyor, yine de yalana devam ediyorlar. İşimiz gerçekten zor…"