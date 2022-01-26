TAG Otoyolu'nun Gaziantep yönü kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Son dakika haberine göre: Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep yönü kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Öte yandan Osmaniye-Gaziantep kara yolu Bahçe ilçesinden itibaren Gaziantep yönünde ulaşıma kapatıldı.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, Osmaniye'den Gaziantep yönüne gidişe izin verilmiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle TAG Otoyolu, Osmaniye-Gaziantep-Nizip hattının çift yönlü tüm taşıtların trafiğine kapatıldığı belirtildi.
OSMANİYE-GAZİANTEP KARA YOLUNUN GAZİANTEP YÖNÜ TRAFİĞE KAPATILDI
Osmaniye-Gaziantep kara yolu Bahçe ilçesinden itibaren Gaziantep yönünde ulaşıma kapatıldı.
Kar yağışı nedeniyle Gaziantep istikametine gitmek isteyen sürücülere, ilçe girişinden itibaren trafik ekiplerince izin verilmiyor.
Durdurulan araçlar nedeniyle kara yolunda uzun kuyruklar oluştu.
İŞTE YURT GENELİNDE YOLLARDA SON DURUM
Bursa-Ankara karayolu Mezitler Bölgesinde etkili olan kar yağışının zaman zaman şiddetini artırması sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede tuzlama çalışmasını sürdürüyor.
Yetkililer, bazı TIR'ların yol kenarında bekletildiğini belirterek, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.
Aksaray'da kara yollarında etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Alınan bilgiye göre, kentte 3 gündür süren kar yağışı, bazı bölgelerde artırarak etkisini sürdürüyor.
Bölge trafik ekiplerince Aksaray-Ankara, Aksaray-Adana, Aksaray-Nevşehir ile Aksaray-Konya karayolları, kar yağışı ve tipi nedeniyle TIR ve çekici türü araç trafiğine kapatıldı.
Tarsus-Pozantı Otoyolu, yoğun kar yağışı nedeniyle TIR trafiğine kapatıldı.
Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tarsus-Pozantı Otoyolu'nun her iki yönünün yoğun kar yağışı sebebiyle TIR trafiğine kapatıldığı belirtildi.
Konya'da yoğun kar yağışı ve tipi şehirlerarası ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Seydişehir-Antalya, Seydişehir-Beyşehir ve Taşkent-Sarıveliler karayollarında araçların geçişine izin verilmiyor.
Konya-Isparta kara yolunda her iki istikamette de çekici türü araçların geçişi durduruldu.
Ereğli-Ulukışla Devlet Yolu da her iki yönden TIR ve çekici türü araçların trafiğine kapatıldı.
Konya-Kulu, Konya-Aksaray, Konya-Karaman ve Konya-Afyonkarahisar kara yollarında ise araç geçişlerine izin veriliyor.
Sivas-Malatya karayolunda, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Sivas Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle Sivas-Malatya karayolu üzerinde bulunan Yağdonduran Geçidi risk oluşturabileceğinden yol iki taraflı araç geçişine kapatılmıştır." denildi
Sivas Valisi Salih Ayhan, 23 araç ve 60 vatandaşın bölgede misafir edildiğini söyledi.
İl merkezi ve ilçelerde etkisini artırarak devam eden kar yağışı nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde kriz masası oluşturuldu.
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle 18 mahalle yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.
Yayladağı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, akşamdan itibaren kentte etkili olan kar ve tipi nedeniyle Şenköy, Çatbaşı, Dağdüzü, Turfanda, Yoncakaya, Yukarıokçular, Kışlak, Ayışığı, Görentaş, Güveçci, Hisarcık, Sungur, Sürütme, Uluyol, Üçırmak, Arslanyazı, Çandır ve Denizgören mahalleleri yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.
Öte yandan, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Yayladağı Belediyesi ve Karayolları ekipleri kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
Kar yağışı nedeniyle Şanlıurfa-Osmaniye illeri arasındaki karayolları, TIR trafiğine kapatıldı.
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