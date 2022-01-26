TAG Otoyolu’nun Gaziantep yönü kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Konya-Isparta kara yolunda her iki istikamette de çekici türü araçların geçişi durduruldu.



Ereğli-Ulukışla Devlet Yolu da her iki yönden TIR ve çekici türü araçların trafiğine kapatıldı.

Konya-Kulu, Konya-Aksaray, Konya-Karaman ve Konya-Afyonkarahisar kara yollarında ise araç geçişlerine izin veriliyor.