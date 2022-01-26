Sivas - Malatya karayolunda yoğun kar! Ulaşıma kapatıldı

İl merkezi ve ilçelerde etkisini artırarak devam eden kar yağışı nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde kriz masası oluşturuldu.

Burada kentteki tüm kurum müdürleri ve kaymakamlarla toplantı yapan Vali Ayhan, karın olağanüstü bir şekilde yağmaya devam ettiğini ifade etti.

Karın daha çok eğlenceli tarafına bakmayı yeğlediklerini belirten Ayhan, "Vatandaşlarımızın ulaşım konforunu en üst seviyeye çıkarmak için de gayret gösterilmektedir. Sabaha kadar da süreci yakından takip edeceğiz." dedi.

Kentte yoğun şekilde yağan kar nedeniyle bazı tedbirler aldıklarını anımsatan Ayhan, şunları kaydetti:

"Mesai saatlerinde bir düzenleme yaptık, sabah yolların hazırlanması konusunda geniş bir zaman bırakmaya çalıştık. Rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 3 gün ara verdik. Ayrıca hasta, engelli vatandaşlarımızı ve hamile bayanlarımızı yine 3 gün idari izinli saydık. Bu konudaki tedbirimizin temel maksadı hassas gruplarımızı muhafaza etmek, onların sağlığını korumak, hem de şehir içi hareketliliği azaltmaktır. Bu tedbirler şimdilik bu şekilde. Ama ilerleyen dönemlerde inşallah durumu tekrar değerlendirme yapacağız."