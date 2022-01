Devlet milletin yanında! TAG Otoyolu’nda vatandaşın yardımına Jandarma ve Gaziantep Valiliği yetişti

"HER ŞARTTA, HER KOŞULDA, HER ZORLUKTA, DAİMA MİLLETİMİZİN HİZMETİNDEYİZ"

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan video ve fotoğraflı paylaşımlarda şu mesajlar verildi;

Jandarma helikopterimiz bu kez, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Nurdağı Gaziantep otoyolunda mahsur kalan vatandaşlarımızın yardımına yetişmek için havalandı.