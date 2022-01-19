Devlet milletin yanında! TAG Otoyolu'nda vatandaşın yardımına Jandarma ve Gaziantep Valiliği yetişti
Devlet yangın, sel, afet ve her türlü olumsuzluklar karşısında vatandaşının yanında olmayı sürdürüyor. Bunun son örneği ise TAG Otoyolu'ndaki kar yağışında görüldü. Jandarma, kar nedeniyle TAG Otoyolu'nda mahsur kalanlara helikopterle kumanya ve yakıt taşıdı. Yoğun çabalar sonucu ulaşım kontrollü şekilde sağlandı. Gaziantep Valisi Davut Gül, kar nedeniyle kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda ulaşımın kontrollü şekilde başladığını bildirdi.
Jandarma Genel Komutanlığı personeli helikopterle, yoğun kar nedeniyle trafiğe kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nurdağı kısmında mahsur kalanlara kumanya ve yakıt ulaştırdı.
Bölgede mahsur kalan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için Jandarma Genel Komutanlığınca bir helikopter görevlendirildi. Jandarma personeli helikopterle, TAG otoyolunun Nurdağı kısmında mahsur kalanlara kumanya, araçları için de yakıt taşıdı.
Belirli bölgelere iniş yapan helikopterle, 2 ton kumanya ve yakıt diğer görevliler tarafından vatandaşlara dağıtıldı.
"HER ŞARTTA, HER KOŞULDA, HER ZORLUKTA, DAİMA MİLLETİMİZİN HİZMETİNDEYİZ"
Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan video ve fotoğraflı paylaşımlarda şu mesajlar verildi;
Jandarma helikopterimiz bu kez, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Nurdağı Gaziantep otoyolunda mahsur kalan vatandaşlarımızın yardımına yetişmek için havalandı.
"DEVLET MİLLETİN YANINDA"
Yoğun kar yağışı nedeniyle Nurdağı Gaziantep otoyolunda mahsur kalan vatandaşlarımıza kumanya ve yakıttan oluşan yaklaşık 2 tonluk malzeme, Jandarma helikopterimiz vasıtasıyla ulaştırılmıştır.
TAG OTOYOLU'NDA ULAŞIM KONTROLLÜ ŞEKİLDE BAŞLADI
Gaziantep Valisi Davut Gül, kar nedeniyle kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda ulaşımın kontrollü şekilde başladığını bildirdi.
Vali Gül, otoyol boyunca karların temizlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.
Çalışmaların büyük oranda tamamlandığını ifade eden Gül, "TAG Otoyolu'nda ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor. Bölgede arkadaşlarımızın kar temizliği de devam ediyor. İnşallah kısa zamanda tüm karı kaldırıp güvenli sürüş imkanı sağlayacağız." dedi.
Vali Gül, bölgede yer yer tipinin etkili olduğunu vurgulayarak, "Tipi nedeniyle otoyol boyunca da tedbirler sürüyor. Devletin tüm organlarıyla yoldaki tedbirlerimizi sürdürüyoruz. Yola çıkma noktasında vatandaşlarımızın duyarlı davranışlarını sürdürmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
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