Son dakika: CHP’li Tunç Soyer’in maaş bağladığı Profesör Ayşen Uysal’ın skandal vukuatları saymakla bitmiyor





İŞTE AYŞEN UYSAL'IN VUKUATLARINDAN BAZILARI:

1. DEVLETİ KATLİAM YAPMAKLA SUÇLADI:

2016'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne 'katliamcı' diyen sözde barış bildirisini imzaladı. Bildiride, "Devletin başta Kürt halkı olmak üzere tüm bölge halklarına karşı gerçekleştirdiği katliam ve uyguladığı bilinçli sürgün politikasından vazgeçmesi gerekiyor. Hükümetin Kürt siyasi iradesinin taleplerini içeren bir yol haritası oluşturmasını talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.





2.CHP'NİN SOKAĞA ÇIKMAMASINA ÇOK KIZIYOR:

Prof. Dr. Ayşen Uysal, 7 Ocak 2022'de yayınlanan bir röportajında sokağa çıkmayan CHP'ye çok kızdı. "CHP üst aklı sokak siyasetini normalleştiremiyor" sözlerini dile getiren Uysal, "Bir anayasal hakkı tıpkı iktidar partisi gibi değersizleştirip hatta kriminalize ettiğinden dolayı eleştiri oklarının hedefinde yer almayı hak ediyor" şeklinde konuştu.