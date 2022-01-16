CHP’li İBB’den sonra İzmir’in de PKK’lıları beslediği ortaya çıktı! Paris’te yaşıyor Soyer’den maaş alıyor

'SİZİ İLGİLENDİRMEZ' DEDİ

Türkiye ve Fransa üzerine bazı basın yayın organlarında yazılar yazan Prof. Dr. Uysal, diğer yandan PKK'nın siyasi uzantısı HDP ve hapisteki lideri Selahattin Demirtaş'ı destekleyen paylaşımlar yapmayı sürdürüyor. Yeni Asır'ın ulaştığı Uysal, "Paris'te mi yaşıyorsunuz?" sorusuna "Sizi ilgilendiren bir durum yok" cevabını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde terör iltisaklı kişilere işbaşı yaptırıldığı gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından özel müfettiş incelemesi başlatılırken Soyer'in bu icraatı da gündeme geldi. Soyer, daha önce Valilikçe yapılan güvenlik soruşturması sonucu görevden almak zorunda kaldığı bazı isimleri oluşan bir yasal boşluğu değerlendirerek yeniden işe almasıyla da dikkat çekmişti.