Tunç Soyer’den PKK destekçisi akademisyene maaş! Paris'te yaşayan Prof. Dr. Ayşen Uysal o paylaşımları silmiş

İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in PKK'ya destek veren sözde barış bildirgesini imzaladıkları için KHK ile görevinden uzaklaştırılan Prof. Dr. Ayşen Uysal'a maaş ödediği ortaya çıktı. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er detayları aktardı. Yeni Asır Gazetesi Haber Müdürü Erhan Gülenç, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Gülenç, "Bu kişi sosyal medyada sürekli HDP propagandası yapıyor. Hatta CHP sokağa çıkmıyor neden çıkmıyor diye bununla ilgili paylaşımlar yapıyor. Bizim gündeme getirmemizin ardından kendisi bu mesajları silmiş." dedi.

İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in PKK'ya destek veren sözde barış bildirgesini imzaladıkları için KHK ile görevinden uzaklaştırılan Prof. Dr. Ayşen Uysal'a maaş ödediği ortaya çıktı. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er detayları aktardı. Yeni Asır Gazetesi Haber Müdürü Erhan Gülenç, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Gülenç, "Bu kişi sosyal medyada sürekli HDP propagandası yapıyor. Hatta CHP sokağa çıkmıyor neden çıkmıyor diye bununla ilgili paylaşımlar yapıyor. Bizim gündeme getirmemizin ardından kendisi bu mesajları silmiş." dedi.

Tunç Soyer'den PKK destekçisi akademisyene maaş

İBB'de terörle iltisaklı kişilerin işbaşı yaptırıldığı iddialarıyla ilgili İçişleri Bakanlığı müfettiş incelemesi başlatmıştı. Bu durumda gözler İzmir'e de çevrildi. Çünkü İzmir'de de Tunç Soyer, belediyede HDP yapılanması yürüttü. Bunlardan biri de KHK ile uzaklaştırılan 3 profesörü Grand Plaza şirketine almasıyla. Prof. Dr. Ayşen Uysal, ihanet bildirisine imza atmıştı. Şimdi bu kişi 2.5 yıl önce belediyeden hiçbir iş yapmadığı halde maaş almaya başladı. Paris'te bir üniversitede çalışmaya başladığını tespit ettik. Bunu haberleştirdik. Sosyal medyada hala Türkiye aleyhine paylaşımlar yapan bir isme bankamatik demeyelim ama o manada bir para ödenmesi gerçekten akıl alacak gibi değil. Şirket İzmir'de zarar ediyor. Her yıl onlarca milyon lira sermaye aktarılıyor bu şirkete ve paralar böyle bir yere gidiyor. Bu İzmirlilerin tepkisini çekecek bir husus. Bu kişi sosyal medyada sürekli HDP propagandası yapıyor. Hatta CHP sokağa çıkmıyor neden çıkmıyor diye bununla ilgili paylaşımlar yapıyor. Bizim gündeme getirmemizin ardından kendisi bu mesajları silmiş.