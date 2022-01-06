06 Ocak 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP'li İBB'de ulaşım rezaleti! Toplu ulaşımda engelliye geçit yok

CHP'li İBB'de ulaşım rezaleti! Toplu ulaşımda engelliye geçit yok

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 06.01.2022
ABONE OL
CHP’li İBB’de ulaşım rezaleti! Toplu ulaşımda engelliye geçit yok

Son dakika haberine göre: Son 3 yıldır kaza ve arıza haberleriyle gündemden düşmeyen İETT, engelliler için de tam bir kabusa dönüştü. Metrolarda yürüyen merdivenler çalışmıyor. AK Parti döneminde devreye sokulan ve engelli vatandaşlar için büyük kolaylık sağlayan sesli ve görsel anons sistemi devre dışı. Üst geçitler ise iptal.

İstanbul'da toplu ulaşımda yaşanan sorunlara her gün bir yenisi ekleniyor. Özellikle engellilerin ve ailelerinin çektiği sıkıntıları yerinde gözlemlemek amacıyla SABAH ekibi olarak sahaya indik. Otobüs ve metrobüs ile yaklaşık 150 durak ile Pendik, Maltepe, Kadıköy, Üsküdar, Zincirlikuyu ve Arnavutköy'e kadar uzanan bir yolculuk yaptık. Karşılaştığımız engelli vatandaşların ve ailelerinin yaşadığı sorunları dinledik.



Kadıköy-Tavşantepe metro istasyonunda asansörün çalışmaması ve 'tasarruf' adı altında yürüyen merdivenlerin kapatılması nedeniyle tekerlekli sandalye veya koltuk değneğiyle seyahat eden engelli vatandaşların yaşadığı zor anlara şahit olduk. Maltepe'de ise AK Parti döneminde yapımına başlanan engelli geçidinin 3 yıldır tamamlanmadığını gördük. Otobüs ve metrobüslerde görme engelliler için sesli anons sistemi ile işitme engelliler için durak isimlerini gösteren ekranın çalışmadığını tespit ettik.



GÖRME ENGELLİ NAİL'İN METROBÜS ÇİLESİ
Hukuk Fakültesi öğrencisi görme engelli üniversite öğrencisi Nail Ölmez de yaşadığı çileyi defalarca 153 Beyaz Masa Hattı'na iletmiş. 35-40 şikayet kaydı açtırmış ancak çözüm sağlanmamış. Şehir içi seyahatlerini arkadaşlarının yardımıyla yapabilen Nail Ölmez, "İki yıl öncesine kadar otobüslerde ve metrobüslerde sesli anons sitemi vardı. O zaman tek başıma gezebiliyordum. Şimdi bir yerden bir yere gitmek zulüm haline geldi" dedi.



ENGELLİ RAMPALARI BOZUK
Arnavutköy'de ise oğlunu tekerlekli sandalye ile getiren bir anne ile karşılaştık. Anne Hünker Aslan'ın, srebral palsi hastası 9 yaşındaki oğlu Orhan'ı otobüse bindirmek için açmak istediği engelli rampasını kaldırırken düşmesine tanıklık ettik. Anneye yardımcı olmak istedik. Ancak biz de rampayı açamadık. İETT şoförü rampanın bozuk olduğunu söyledi. Sandalyesi ile kaldırdığımız Orhan'ı otobüse bindirdik.



RAMPAYA ÇIKIŞ VAR İNİŞ YOK
E-5 karayolu Küçükyalı mevkiindeki üst geçit ise görenleri hayrete düşürüyor. Bir tarafından engelli rampasıyla çıkılabilirken, diğer tarafa iniş yapılmamış. Yapımı 2019 seçimlerinden sonra durdurulan rampanın girişi demir kapı ile kapatılmış. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ise tüm şikayetlere kulaklarını tıkamış vaziyette.

Toplu ulaşım araçlarında sesli anons çilesi! TOPLU ULAŞIM ARAÇLARINDA SESLİ ANONS ÇİLESİ!

CHP’li İBB milletin kaynaklarını çöpe attı! Metro için açılan tüneli kapattılar CHP'Lİ İBB MİLLETİN KAYNAKLARINI ÇÖPE ATTI! METRO İÇİN AÇILAN TÜNELİ KAPATTILAR
İBB’de yeni işçi kıyımları! İBB'DE YENİ İŞÇİ KIYIMLARI!
İstanbul’da çevre kirliliği! İSTANBUL'DA ÇEVRE KİRLİLİĞİ!
İBB Gençlik ve Spor Müdürü Öztürk’e soruşturma İBB GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRÜ ÖZTÜRK'E SORUŞTURMA
İBB’de milletin değerlerine ağır hakaret! İBB'DE MİLLETİN DEĞERLERİNE AĞIR HAKARET!
İçişleri Bakanlığı’ndan flaş İBB açıklaması! İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN FLAŞ İBB AÇIKLAMASI!
Flaş uyarı: Cenazelerinizi onlara teslim etmeyin FLAŞ UYARI: CENAZELERİNİZİ ONLARA TESLİM ETMEYİN
İBB’ye karşı harekete geçti! İBB'YE KARŞI HAREKETE GEÇTİ!
İBB’ye başlatılan terör soruşturmasında neler var? İBB'YE BAŞLATILAN TERÖR SORUŞTURMASINDA NELER VAR?
DİAYDER’i terörist Öcalan’ın avukatı savunacak DİAYDER'İ TERÖRİST ÖCALAN'IN AVUKATI SAVUNACAK
İBB’de Sevtap Ayman skandalı bitmiyor İBB'DE SEVTAP AYMAN SKANDALI BİTMİYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA