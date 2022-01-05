Yeni yılla birlikte İBB’de yeni işçi kıyımları! İSPARK ve Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’de işçiler çıkarılıyor

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Hem DİSK'e hem de HAK-İŞ'e bağlı işçiler bu kapsamda sendikalarına başvurmuşlar. Sendika ile İBB arasındaki görüşmeler kaynaklarımızdan aldığımız bilgilere göre devam ediyor. İBB'nin bu hatasından dönmesini istiyorlar.