Yeni yılla birlikte İBB’de yeni işçi kıyımları! İSPARK ve Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’de işçiler çıkarılıyor
Son dakika haberi... İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yine işçi kıyımı haberleri geliyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer aktardı. Nilüfer, "Sendika ile İBB arasındaki görüşmeler kaynaklarımızdan aldığımız bilgilere göre devam ediyor. İBB’nin bu hatasından dönmesini istiyorlar." dedi.
Vatandaşa "namus sözü" verip işçi kıyımına dur durak bilmeden İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni yıla da kıyımlarını sürdürerek girdi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer aktardı.
İşte o açıklamalar;
Maalesef 2022 yılında yine İBB'deki işçi kıyımı sürüyor. 30 binden fazla personeliyle İstanbul sınırları içerisindeki en büyük işverenlerden biri pozisyonunda İBB.
İSPARK VE AĞAÇ A.Ş.
İSPARK ve hemen önünde bulunduğumuz Ağaç ve Peyzaj A.Ş kurumlarında işten atılma vakaları ihbarları geliyor. Özellikle İSPARK'tan tazminatı verilerek yolların ayrıldığı kapı önüne konan işçilerden bahsediliyor.
ÜCRETSİZ İZNE GÖNDERİLDİLER
Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'de 800'e yakın zorunlu tatil ücretsiz izin baskısı yapıldığı kamuoyuna yansıdı. Nasıl bir teklifle gelmiş yönetim? 800'e yakın işçiye 15'er günlük periyot halinde 3'e bölerek ücretsiz izne çıkartma anlaşmasıyla gelinmiş masaya ve işçilere o aylık yarım maaş ödeyecekleri tebliğ edilmiş. İlk grup ücretsiz izne gönderilmiş.
GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Hem DİSK'e hem de HAK-İŞ'e bağlı işçiler bu kapsamda sendikalarına başvurmuşlar. Sendika ile İBB arasındaki görüşmeler kaynaklarımızdan aldığımız bilgilere göre devam ediyor. İBB'nin bu hatasından dönmesini istiyorlar.
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