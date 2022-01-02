İBB’de sekreter olan Sevtap Ayman’ın görümcesi kırmızı kategoride aranan terörist

Sayın, örgüt mensubu birçok teröristin ifadelerinde de adı geçti. Teröristler ifadelerinde "Mizgin kod adlı örgüt mensubudur. 2007 yılı içerisinde Zap Eyaleti'nde Türk Güvenlik Güçlerine karşı eylemlerde bizzat yer aldığını kendi anlatımlarından biliyorum. Örgüt içerisinde üst düzey faaliyetlerini olduğunu duydum. Örgüt içerisinde ilk doçka kullanan kadın olduğunu biliyorum. 2015-2017 yılları arasında Suriye Ayn El Arap (Kobani) bölgesinde faaliyet yürütürken kendisi de sözde Kobani sahasında olan tüm akademilerin sorumlusu olarak görev yapıyordu. 2019-2020 yıllarında YJA Star Genel Yürütme Konseyine düzenlemesinin yapıldığını öğrendim. halen aynı görevi yürütüyor." şeklinde adı geçti. Kadriye Sayın'ın İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar listesinde Kırmızı Kategori'de arandığı öğrenildi.

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