Toplu ulaşım araçlarında sesli anons çilesi! Görme engelli Nail Ölmez şikayet kaydı açtı İBB çözüm bulamadı

Metrobüs araçlarında 'sesli anons' sisteminin uzun zamandır çalışmadığını ve bunun kendisi gibi engelli yolcuları mağdur ettiğini ifade eden Ölmez, çektiği videoda şunları söyledi: "Eskiden bildiğimiz gibi İstanbul'da bütün otobüsler, metrobüsler, metrolar engelli yolcuların erişilebilirliğini arttırmak için, kullanımını kolaylaştırmak için sesli şekilde hangi durağa geldiklerini veya sonraki durağın hangi durak olduğunu belirtirlerdi. Sesli anons sistemi vardı. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum? Son zamanlarda kesinlikle sesli anons sistemi çalışmıyor."