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Toplu ulaşım araçlarında sesli anons çilesi! Görme engelli Nail Ölmez şikayet kaydı açtı İBB çözüm bulamadı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.12.2021 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021
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Toplu ulaşım araçlarında sesli anons çilesi! Görme engelli Nail Ölmez şikayet kaydı açtı İBB çözüm bulamadı

Son 3 yıldır kaza ve arıza haberleriyle gündemden düşmeyen İETT'de yeni bir skandal ortaya çıktı. AK Parti döneminde devreye sokulan ve engelli vatandaşlar için büyük kolaylık sağlayan sesli anons sistemi artık toplu ulaşım araçlarında çalışmıyor. Görme engelli üniversite öğrencisi Nail Ölmez, yaşadığı çileyi 153 Beyaz Masa Hattı'na ilettiğini belirterek, "Bir yerden bir yere gitmek zulüm haline geldi. 35-40 şikayet kaydı açtırdım ama çözüm sağlanmadı." dedi.

İstanbul'da metrobüslerde uzun süredir sesli anons sisteminin çalışmaması görme engelliler için çileye dönüştü.

Toplu ulaşım araçlarında sesli anons çilesi! TOPLU ULAŞIM ARAÇLARINDA SESLİ ANONS ÇİLESİ!

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi olan görme engelli Nail Ölmez, metrobüste yolculuk sırasında çektiği videoyla yaşadığı mağduriyete çözüm istedi.

Metrobüs araçlarında 'sesli anons' sisteminin uzun zamandır çalışmadığını ve bunun kendisi gibi engelli yolcuları mağdur ettiğini ifade eden Ölmez, çektiği videoda şunları söyledi: "Eskiden bildiğimiz gibi İstanbul'da bütün otobüsler, metrobüsler, metrolar engelli yolcuların erişilebilirliğini arttırmak için, kullanımını kolaylaştırmak için sesli şekilde hangi durağa geldiklerini veya sonraki durağın hangi durak olduğunu belirtirlerdi. Sesli anons sistemi vardı. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum? Son zamanlarda kesinlikle sesli anons sistemi çalışmıyor."



'40 KEZ ARADIM'
Sorunu İBB'ye defalarca iletmesine rağmen bir çözüme kavuşamadığını kaydeden Nail Ölmez, "Eskiden çok rahat bir şekilde ulaşımımı sağlayabiliyordum.

Hangi durakta olduğumu bildiğim için ama son zamanlarda erişilebilirlik konusu bir sorun haline geldi ve bir yerden bir yere tek başına gidip gelebilmek zulüm haline gelmeye başladı.



35-40 ŞİKAYET KAYDI AÇTIRDIM AMA ÇÖZÜM SAĞLANMADI
Bu sorunla ilgili 153 Beyaz Masa Hattı'na en az 35-40 şikayet kaydı açtırdım ama çözüm sağlanmadı. İETT Genel Müdürlüğü sorunu çözmek için çalıştıklarını söylüyor ama bir çözüm yok" ifadelerini kullandı.

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