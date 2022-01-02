İBB’ye başlatılan terör soruşturmasında neler var? İşte DİAYDER iddianamesinin detayları

TERÖRİSTLERİN CENAZE VE TAZİYELERİNE KATILIYORLAR

Öldürülen teröristlerin cenaze ve taziyelerine katılarak mevlit okudukları tespit edildi.

Dernek üyesinin üzerinden çıkan bir notta, derneğin yapacağı toplantıya Kandil'den katılım sağlayacak kişilerin yazılı olduğu not ele geçirildi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, silah ve örgüt mensuplarının fotoğrafları çıktı.

İBB'DE İŞE GİRDİLER

PKK elebaşı Öcalan'ın kurdurduğu DİAYDER Üyesi sözde din adamlarının dernek referansıyla İBB'de gassal olarak işe girdikleri ortaya çıktı.

MAAŞLARINI PKK'YA YOLLADILAR

İBB'ye sokulan dernek üyelerinin maaşlarının bir kısmını dernek üzerinden örgüte aktardığı belirlendi.

İBB'nin dağıttığı yardım kartlarından 300 tanesinin PKK'lı teröristlerin ailelerine dağıtılmak üzere DİAYDER'e gönderildiği tespit edildi.

Şüphelilerden M. İ. ifadesinde, ''İBB'ye gassal olarak alınmamda DİAYDER yöneticileri referans oldu. Benimle birlikte o dönem 6 kişi daha işe alındı.'' dedi.

İBB'de mesaideyken gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Dernek üyelerinin de arasında bulunduğu 28 şüpheliye dava açıldı.