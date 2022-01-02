İBB’ye başlatılan terör soruşturmasında neler var? İşte DİAYDER iddianamesinin detayları
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın PKK’nın paralel diyaneti DİAYDER’le ilgili hazırladığı iddianamede neler var? Perde arkasında PKK ile iltisaklı birçok ismin yer aldığı DİAYDER ile ilgili detayları Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman ve Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek canlı yayında verdi.
AMAÇLARI DİNDARLARI HDP'YE ÇEKMEK
Terör örgütünün dinsiz olduğuna yönelik genel kanaati tersine çevirmek amacıyla kurulan dernek, dindarları HDP'ye çekme arzusunu taşıyor. Doğu insanının dindar yapısına dikkat çeken Abdurrahman Şimşek, söz konusu derneğin çevre insanını kandırmak amacı güttüğünü belirtti.
Mele, seyda veya seyid gibi din adamları sıfatları kullanıp, cübbe ve sarık giyerek toplumun dini hassasiyetlerini istismar eden çeşitli basın açıklamaları yaparak teröristlere destek istediler.
6-8 EKİM OLAYLARINDA DA SAHNEDELERDİ!
6-8 Ekim olayları sırasında Ayn El-Arab'da bulunan terör örgütü mensuplarına destek vermek için Şanlıurfa'da çadır nöbeti eylemine katıldılar.
TERÖRİSTLERİN CENAZE VE TAZİYELERİNE KATILIYORLAR
Öldürülen teröristlerin cenaze ve taziyelerine katılarak mevlit okudukları tespit edildi.
Dernek üyesinin üzerinden çıkan bir notta, derneğin yapacağı toplantıya Kandil'den katılım sağlayacak kişilerin yazılı olduğu not ele geçirildi.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, silah ve örgüt mensuplarının fotoğrafları çıktı.
İBB'DE İŞE GİRDİLER
PKK elebaşı Öcalan'ın kurdurduğu DİAYDER Üyesi sözde din adamlarının dernek referansıyla İBB'de gassal olarak işe girdikleri ortaya çıktı.
MAAŞLARINI PKK'YA YOLLADILAR
İBB'ye sokulan dernek üyelerinin maaşlarının bir kısmını dernek üzerinden örgüte aktardığı belirlendi.
İBB'nin dağıttığı yardım kartlarından 300 tanesinin PKK'lı teröristlerin ailelerine dağıtılmak üzere DİAYDER'e gönderildiği tespit edildi.
Şüphelilerden M. İ. ifadesinde, ''İBB'ye gassal olarak alınmamda DİAYDER yöneticileri referans oldu. Benimle birlikte o dönem 6 kişi daha işe alındı.'' dedi.
İBB'de mesaideyken gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.
Dernek üyelerinin de arasında bulunduğu 28 şüpheliye dava açıldı.
BOMBALI SALDIRININ FAİLİ İLE İRTİBATLI
M. A ve A. A'nın bombalı saldırının faili Kandil'deki Mele kod adlı Mehmet Kazım Sevim ile irtibatlı olduğu ortaya çıktı.
İMAMOĞLU'NDAN DİAYDER'E ZİYARET
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2019'da Ankara'da önce Anıtkabir'i ziyaret ettiği, ardından DİAYDER'in yöneticileriyle buluştuğu ortaya çıktı.
MEZARLIKTA ÖRGÜT PROPAGANDASI
PKK'lı teröristlerin, 261 örgüt üyesinin cesedini gizlice Bitlis'te bulunan Garzan Mezarlığı'na gömdüğü tespit edildi. Kemikleri İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na getirilen 261 kişinin numuneleri alındıktan sonra Mezarlıklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Mezarlıklar Müdürlüğü ise kemikleri Kilyos'ta bulunan Kimsesizler Mezarlığına nakletti. Kimliği tespit edilen kişilerin kemiklerini alması için ailelerine haber verildi. PKK ile iltisaklı DİAYDER üyeleri ise mezarlığa giderek örgüt propagandası yapmaya çalıştı.
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