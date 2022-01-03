İBB'nin DİAYDER'li sözde imamları için flaş uyarı: Cenazelerinizi onlara teslim etmeyin
Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kültürel ve Sosyal Çalışmalar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Adem Palabıyık, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) görev yapan DİAYDER’li imamlar ile alakalı olarak, “İstanbul’daki Müslümanlar cenazelerini İBB’nin DİAYDER’li imamlarına teslim etmemeli ve yıkatmamalı” dedi.
Doç. Dr. Adem Palabıyık, gündeme ilişkin yaptığı açıklamada, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesinde son yaşananlarla alakalı olarak PKK'nın imamlarının bir kamu kurumunda görev yapmasının bölücülükteki son nokta olduğunu ifade etti.
Palabıyık, "DİAYDER, PKK'ya bağlı olan bir yapılanmadır ve özellikle Diyarbakır'da gerçekleşen Demokratik Toplum Kongresi'nde en ön saflarda yer almışlardır. Demokratik İslam Kongresi'nde DİAY-DER'in yıldızı daha da parlatılmıştır. Yine DTK'nın 'İnanç Komisyonu Bileşenleri' olarak iddia edilen Din Adamları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAY-DER) ve Diyanet ve Vakıf Emekçileri Sendikası (DİVES) üyeleri, 19 Nisan'da (2014) Diyarbakır'da nevruz alanında gerçekleştireceği 'Kutlu Doğum Buluşması' etkinliğine katılım çağrısı yapmak için basın toplantısı düzenlemiştir. DİVES MYK Üyesi Abdullah Arkan ise Öcalan tarafından başlatılan yeni sürecin başarıya ulaşması için herkesin çaba içerisinde olması gerektiğini ifade etmiştir" diye konuştu.
"DİAY-DER'Lİ GASSALLARA CENAZELER YIKATILMAMALI VE DİAY-DER'Lİ İMAMLARA NAMAZ KILDIRTMAMALI"
DİAY-DER'in, PKK'nın bir bileşeni olduğunu sözlerine ekleyen Palabıyık, "Bir dönem Barış ve Demokrasi Partisi'nin (BDP) sivil itaatsizlik eylemi kapsamında başlattığı alternatif cuma namazlarında Kürtçe hutbe için imza kampanyası başlatılmıştı. Diyarbakır Dağkapı Meydanı'nda kılınan sivil Cuma namazından önce camilerde Kürtçe hutbe için Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) imza toplamıştı. DİAYDER Başkanı Zahit Çiftkuran, camilerde Kürtçe hutbe için imza kampanyası başlattıklarını dile getirmişti. Sivil Cuma namazının hutbesini veren Hadi Koç, TRT Şeş'e Kürtçe yayın hakkı verildiği gibi Cuma namazlarında da kendi dillerinde hutbe verilmesini istemişti.
Hatta PYD adına kurban derileri toplanması için yine DİAY-DER öncülük etmeye çalışmıştı. Ayrıca çarpıcı bir biçimde Din Adamları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER), 3. Olağan Kongresine, Şeyh Murşid, Şeyh Takyedin, Meryem Ana Kilisesi Papazı Yusuf Akbulut, BDP il ve ilçe yöneticileri, İHD, MEYADER, DİVES, KURDİ-DER, KADEP yöneticileri, Barış Anneleri İnisiyatifi aktivistleri, Bismil Din Adamları Derneği, Dernekler Platformu, Mardin Din Adamları Derneği, Dicle Fırat Diyalog Grubu, ilçe belediye yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda kurum ve kuruluş katılmıştır. Kongre, Kur'an okunması ile başlamış; Kur'an okunmasının ardından Kürt özgürlük mücadelesinde yaşamını yitireler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmuştur. Bu sebepten DİAY-DER'li gassallara cenazeler yıkatılmamalı ve cenaze namazları bu imamlara kıldırılmamalıdır" dedi.
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