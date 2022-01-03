İBB’nin DİAYDER’li sözde imamları için flaş uyarı: Cenazelerinizi onlara teslim etmeyin

Palabıyık, "DİAYDER, PKK'ya bağlı olan bir yapılanmadır ve özellikle Diyarbakır'da gerçekleşen Demokratik Toplum Kongresi'nde en ön saflarda yer almışlardır. Demokratik İslam Kongresi'nde DİAY-DER'in yıldızı daha da parlatılmıştır. Yine DTK'nın 'İnanç Komisyonu Bileşenleri' olarak iddia edilen Din Adamları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAY-DER) ve Diyanet ve Vakıf Emekçileri Sendikası (DİVES) üyeleri, 19 Nisan'da (2014) Diyarbakır'da nevruz alanında gerçekleştireceği 'Kutlu Doğum Buluşması' etkinliğine katılım çağrısı yapmak için basın toplantısı düzenlemiştir. DİVES MYK Üyesi Abdullah Arkan ise Öcalan tarafından başlatılan yeni sürecin başarıya ulaşması için herkesin çaba içerisinde olması gerektiğini ifade etmiştir" diye konuştu.