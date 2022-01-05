İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk silahla bir vatandaşı darp etti! Skandal olay sonrası savcılık soruşturma başlattı
İstanbul'da bir alışveriş merkezine (AVM) gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk park meselesi yüzünden bir vatandaşla kavga etti. Öztürk elindeki silahla kavga ettiği şahsı darp etti. Savcılık yapılan şikayet ve görüntüler üzerine Öztürk hakkında soruşturma başlattı.
Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz hafta bir AVM'ye gelen İlker Öztürk otomobilini park etmek için bir süre yol kenarında bekledi. Yol üzerinde bekleyen Öztürk, alışveriş merkezinin otoparkından çıkan Vedat Sevimli ile sözlü tartışmaya girdi.
Otomobilinden inen Vedat Sevimli, İlker Öztürk'ün kullandığı otomobile doğru yürüdü. İkili arasındaki tartışma burada da devam etti.
Tartışmanın büyümesi üzerine İlker Öztürk elinde tabancasıyla otomobilinden indi. Çevredeki vatandaşlar Öztürk'ün elindeki tabancayı almak istedi. Ancak Öztürk tabancasının kabzasıyla tartıştığı Vedat Sevimli'nin başına defalarca vurdu. Olay yerine gelen güvenlik görevlileri ile de tartışan Öztürk bir süre sonra kendi otomobiline binerek olay yerinden kaçmak istedi. Ancak güvenlik görevlileri tarafından alışveriş merkezinden çıkamadan yakalandı.
Yaşanan olayın ardından savcılığa giderek şikayetçi olan Vedat Sevimli, İlker Öztürk'ün başına silah dayayarak tetiği çektiğini, ancak silahın ateş almadığını söyleyerek şikayetçi oldu. Savcılık yapılan şikayet ve görüntüler üzerine soruşturma başlattı.
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