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İstanbul’da çevre kirliliği! İBB projeyi durdurdu kirli su Haliç’e aktı

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Giriş: 01.01.2022 10:56
Güncelleme:01.01.2022 10:56
Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesini iptal ederek tepkilerin odağı olan İstanbul Büyükşehir Belediye yönetimi, benzer bir adımı Silivri Seymen Atık Bertaraf Tesisi için de attı. 2018 yılında yapım hazırlıklarına başlanan çöp suyu arıtma sistemi iptal edildiği için Silivri'den tankerlerle taşınan kirli su, Haliç'e dökülüyor.
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