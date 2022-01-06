Milli Muharip Uçak için tarihi gün! Başkan Erdoğan açacak

DÜNYANIN 4. BÜYÜK KOMPOZİT ÜRETİM BİNASI DA HİZMETE GİRİYOR

Yerli ve milli savunma sanayii için çok önemli olan Kompozit Üretim Binası da hizmete alınıyor. 412 milyon TL maliyeti olan bu tesis, Türkiye'nin en büyük kompozit tesisi olmasının yanı sıra dünyanın tek çatı altında olan 4'üncü büyük kompozit tesisi olma özelliğini taşıyor.

Kompozit Üretim Binası; ana üretim, boyahane binası ve yardımcı binalar olmak üzere 19 bloktan oluşuyor. Dünyadaki hava yapısalları kompozit pazarının yüzde 2'sini karşılayacak kapasiteye sahip olan bu tesiste 150 mühendis ve 850 teknisyen görev yapacak.