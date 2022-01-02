CHP'li İBB'nin bağlantılı olduğu DİAYDER'i bebek katili Öcalan'ın avukatı savunacak
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu ile bağlatıları ortaya çıkan DİAYDER hakında yeni bir gelişme yaşandı. Terör örgütü PKK bağlantılı Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin savunmasını bebek katili terörist Öcalan'ın avukatı yapacak.
PKK terör örgütünce kurulan Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) üyeleri hakkında savcılığın hazırladığı iddianameyi kabul eden mahkeme heyeti, bir dizi kararlar aldı. 9 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığına müzekkere yazılmasını kararlaştırıldı.
Heyet, dosyada İBB personeli olarak görülen 5 sanığın belediyede hangi görevde bulundukları ve işe giriş-çıkış tarihlerinin araştırılarak, mahkemeye bildirilmesini istedi. Bu sanıkların personel özlük dosyalarının da İBB Başkanlığınca mahkemeye gönderilmesi talep edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen PKK bağlantılı DİAYDER'e yönelik soruşturmada 23 dernek üyesi hakkında iddianamede hazırlanmıştı. İddianame ile ilgili incelemesini tamamlayan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti, kabul kararı verdi. İddianamenin kabul edilmesiyle birlikte dava açılmış oldu.
BEBEK KATİLİNİN AVUKATI SAVUNACAK
Terör örgütü PKK bağlantılı Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) üyesi bazı kişilerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde gassal olarak işe alındığı ortaya çıktı. İddianamede, işe alınan dernek üyelerinin, alışveriş kartlarını PKK'lıların ailelerine verdiği bilgisi de yer aldı.
Ekrem İmamoğlu ile ilişkileri deşifre olan ve terör örgütü PKK bağlantılı DİAYDER'in savunmasını Öcalan'ın avukatı Fırat Epözdemir yapacak.
"AMACIMIZ GÜVENLİK, KİMSENİN BELEDİYESİYLE İŞİMİZ YOK"
İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) terör örgütleriyle iltisaklı personel olduğu yönünde ihbarlar üzerine konunun soruşturulması için "özel teftiş" başlatıldığını duyurmuştu.
İMAMOĞLU DERNEĞİ ZİYARET ETMİŞ
PKK ile arasına mesafe koymadığı için eleştirilerin hedefinde olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, terörist başı Apo'nun talimatıyla kurulan DİAYDER'i ziyaret ettiği ortaya çıktı.
HANGİ SÖZLERİ VERDİ?
Belediyedeki PKK'lı kadrolaşmanın ortaya çıkmasından sonra soluğu Anıtkabir'de alan İmamoğlu'nun, Türkiye'yi bölmek isteyen ve askerlerimizin şehit edilmesi için fetva veren PKK'nın paralel Diyanet'i DİAYDER ile buluşmasında hangi sözleri verdiği merak konusu oldu.
DİAYDER başkanı olan şüpheli Ekrem Baran'ın dijital materyalinde yapılan örgütsel irtibat ve iltisakını ortaya koyacak bir çok tespitin yer aldığı, geçmiş dönemlerde örgüt mensuplarının cenaze törenlerine katıldığına ilişkin görsellerin bulunduğu, sürekli olarak örgüt haber kanallarını takip ettiği tespit edilmişti.
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