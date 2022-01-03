Terörden kaydı olan bir kişi Muhtarlık Müdürlüğü’nde işe alındı! İBB kimlik bilgilerini deşifre ettiği kadın muhtar suç duyurusunda bulundu

Bana yanıt olarak 'bize gelen hiçbir şey yok. Bize gelen bir şey olsaydı biz o zaman değerlendirirdik. Biz bir şey yapamayız' dediler. Hem mahallemin hem de kendi bilgilerimi korumak ve endişe altında hissetmemek için bir dilekçe verdim. Bilgilerimin derhal İBB veri tabanından silinmesi için derhal dilekçe verdim.