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Terörden kaydı olan bir kişi Muhtarlık Müdürlüğü'nde işe alındı! İBB kimlik bilgilerini deşifre ettiği kadın muhtar suç duyurusunda bulundu

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 03.01.2022 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022
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Terörden kaydı olan bir kişi Muhtarlık Müdürlüğü’nde işe alındı! İBB kimlik bilgilerini deşifre ettiği kadın muhtar suç duyurusunda bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Muhtarlıklar Müdürlüğü’nde terör suçlarından kaydı bulunan bir kişinin işe başladığı ortaya çıktı. Muhtarlar "Başımıza bir şey gelirse sorumlusu Ekrem İmamoğlu'dur" dedi. İBB’nin kimlik bilgilerini deşifre ettiği kadın muhtar İBB hakkında suç duyurusunda bulundu. A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın konuğu olan muhtar Cavide Karakülah gelişmeleri değerlendirdi.

Sesli dinlemek için tıklayınız.

Muhtar Cavide Karakülah'ın açıklamaları:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB Sözcüsü Murat Ongun tarafından kendi sayfalarında şahsımı ailemi ve mahallemi hedef gösterdi. Bu süreçten sonra aldığım tehditler doğrultusunda savcılığa suç duyurusunda bulundum.

Çünkü şu anda hayatımdan, ailemden endişe ediyorum. Bunun sebebi de doğrudan Murat Ongun'un ve Ekrem İmamoğlu'nun kendi sayfalarında doğrudan şahsımı hedef gösterdikleri için. Bu kişiler benim hem fotoğrafımı hem de ismimi paylaştılar. Ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile fotoğrafımı paylaşıp bir algı oluşturmaya çalıştılar.

Bizler İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medyada duyurmuş olduğu terör örgütüyle iltisaklı kişilerin İBB'de çalıştığını öğrendiğimizde Muhtarlıklar Müdürülüğü'nde özel kalemin terörle iltisaklı olduğunu haber aldık. Malum kişi Sevtap Ayman'dır. Bende bir muhtar olarak mahallemin bilgilerini, kendi bilgilerimi korumak adına İBB'ye gittim bunu kendilerine sordum.

Bana yanıt olarak 'bize gelen hiçbir şey yok. Bize gelen bir şey olsaydı biz o zaman değerlendirirdik. Biz bir şey yapamayız' dediler. Hem mahallemin hem de kendi bilgilerimi korumak ve endişe altında hissetmemek için bir dilekçe verdim. Bilgilerimin derhal İBB veri tabanından silinmesi için derhal dilekçe verdim.

Bu kişinin hala orada çalışıyor olması beni endişelendiriyor. Benim kimlik bilgilerim kime verildi, beni hangi örgüte nereye kayıt ettiler, kimlik bilgilerim kime fişlendi? Bizler ne yaptıklarında habersiziz. Ben işte bundan dolayı bir adım attım ama hala benim dilekçeme bir cevap vermediler. Murat Ongun önce benim dilekçeme cevap versin.

Şu anda bu kimlik bilgileri noktasında birçok muhtar arkadaşımın endişeleri var. Ben İBB'ye gidip kendilerine sorduğumda Muhtarlıklar Müdürü Ali Öztürk'ün makamında oturduk. Kendisine bu kişiyi sordum ve Ali Öztürk bana aynen şu cevabı verdi: Bizim önümüze bir evrak gelmedi. Bu kişinin hangi terör örgütüyle bağlantısı olduğu bizi ilgilendirmez.

Bunu bizzat bana söylediler. Buna arkadaşlarımda yanımda şahit oldular. Bu cevabı aldıktan sonra endişelerimiz daha da çok arttı. Muhtarlıklar Müdürülüğü'nün bulunduğu ofisin içinde şehit ve gazi ailelerinin müdürlüğü var. Sevtap Ayman'ın orada çalışan kişilerle irtibatta olduğunu biliyoruz. Yani onların kimlik bilgileri de tehdit altında ve onlarda endişeli olabilir."

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