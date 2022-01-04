İBB’de milletin değerlerine ağır hakaret! İnanç masası çalışanı Fatma Yavuz’un hedefinde Mustafa Kemal ve Türk halkı var

"SOYKIRIM SÜRÜYOR" PAYLAŞIMI YAPMIŞ

Diğer yandan İnanç Masası sorumlusu Vedat Kara'nın da Türklerin soykırım yaptığı yalanına sarıldığı, sosyal medya hesabından "bende soykırım diyorum" , "Agos gazetesi önüne 'Turan Ocakları' imzalı siyah çelenk bırakılmış. Soykırım sürüyor. Tüm arsızlığı ve yüzsüzlüğü ile" , "Sabiha Gökçen Havaalanının sadece adı değil, kendi de berbat" , "Sadettin Teksoy'un kutuplarda namaz kılması ile CHP'nin Atatürk'ün ölüm yıldönümünde mevlit okutması anasında benzerlik yok mu?" şeklinde paylaşımlarda bulunduğu belirlendi.

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