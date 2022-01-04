İBB'de milletin değerlerine ağır hakaret! İnanç masası çalışanı Fatma Yavuz'un hedefinde Mustafa Kemal ve Türk halkı var
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde skandalların ardı arkası kesilmiyor. DİAYDER aracılığıyla PKK'lı teröristlerin ailelerine gıda yardımı yapılması skandalının ardından şimdi de İBB İnanç Masası sorumlusu Vedat Kara, Türklerin soykırım yaptığı yalanına sarılırken, aynı birimde çalışan Fatma Yavuz ise Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türk milletine hakaret etti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, iştiraki olan şirketlere PKK, DHKP-C, MLKP, MKP ve FETÖ örgütleri ile bağlantılı yüzlerce kişiyi işe aldığı ortaya çıkmış ve bu isimler tek tek deşifre olmuştu. Terör örgütü ile bağlantılı isimlerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde nasıl işe alındıkları tartışmaları kamuoyunda devam ederken DİAYDER aracılığıyla PKK'lı teröristlerin ailelerine gıda yardımı yapıldığı skandalı ortaya çıkmış ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da DİAYDER'i ziyaret ettiği görüntüler ifşa olmuştu.
PKK, DHKP-C, MLKP, MKP ve FETÖ örgütleri ile bağlantılı yüzlerce kişinin işe alındığı iddiaları üzerine İçişleri Bakanlığı özel teftiş başlatmış ve söz konusu süreç devam ediyor.
Tüm bu gelişmeler kamuoyunda tartışılmaya devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir başka skandal daha ortaya çıktı.
ATATÜRK'E VE TÜRK MİLLETİNE HAKARET ETMİŞ
İslamiyet'e aykırı söylemleri gerekçesiyle Diyanet'ten atılan Fatma Yavuz'un, İBB'de İnanç Masasında işe başladığı ortaya çıktı. Yavuz'un, Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türk milletine hakaret ettiği, Türklerin soykırım yaptığına ilişkin paylaşımlarda bulunduğu belirlenirken, ülkücüler için de "hırsız" ithamlarında bulunduğu görüldü.
"SOYKIRIM SÜRÜYOR" PAYLAŞIMI YAPMIŞ
Diğer yandan İnanç Masası sorumlusu Vedat Kara'nın da Türklerin soykırım yaptığı yalanına sarıldığı, sosyal medya hesabından "bende soykırım diyorum" , "Agos gazetesi önüne 'Turan Ocakları' imzalı siyah çelenk bırakılmış. Soykırım sürüyor. Tüm arsızlığı ve yüzsüzlüğü ile" , "Sabiha Gökçen Havaalanının sadece adı değil, kendi de berbat" , "Sadettin Teksoy'un kutuplarda namaz kılması ile CHP'nin Atatürk'ün ölüm yıldönümünde mevlit okutması anasında benzerlik yok mu?" şeklinde paylaşımlarda bulunduğu belirlendi.
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