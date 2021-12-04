A Haber’den emekli savcı Cihan Ergün’ün Said Nursi sözlerine ilişkin açıklama

KAMUOYUNDAN ÖZÜR DİLERİZ

"Dün akşamki yayından dolayı üzülenler ve tepki gösterenler oldu. Buna sebep olduğumuz için özür dileriz. Samimiyetimize güvenilmeli. İstemeden bir duruma sebep olduk. Ben bir gazeteci olarak sevenlerinden ve kamuoyundan özür diliyorum."

Said Nursi'den bahsetmeye ve onun hizmetlerini anlatmaya devam edeceğiz.