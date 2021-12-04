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A Haber'den emekli savcı Cihan Ergün'ün Said Nursi sözlerine ilişkin açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.12.2021 Güncelleme Tarihi: 05.12.2021
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A Haber’den emekli savcı Cihan Ergün’ün Said Nursi sözlerine ilişkin açıklama

Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, 3 Aralık 2021 akşamı A Haber ekranlarında yayınlanan programa konuk olan Emekli Cumhuriyet Savcısı Cihan Ergün'ün Said Nursi hakkındaki ifadelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Programda amaçlarının Adil Öksüz'ü tutuklamaya sevk ediliş sürecinin detaylarını öğrenmek olduğunu vurgulayan Karaman "Bizim kontrolümüz dışında, yayın planlamamız dışında olay farklı bir noktaya gitti. Tepki çeken sözler ortaya çıktı." ifadelerini kullandı. Karaman ayrıca tüm kamuoyundan özür dileyerek Said Nursi'nin hizmetlerini anlatmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

A Haber ekranlarında dün akşam yayınlanan programa konuk olan Emekli Cumhuriyet Savcısı Cihan Ergün'ün Said Nursi hakkındaki ifadelerine yönelik Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman açıklamalarda bulundu.

AMACIMIZ ADİL ÖKSÜZ HAKKINDA DETAYLARI ÖĞRENMEKTİ"

"3 haftadır Adil Öksüz'ün ortadan nasıl kaybolduğuna yönelik dosyalar hazırlıyoruz ve Adil Öksüz'ü tutuklamaya sevk eden savcı dün akşam yayınımıza bağlandı. Bizim niyetimiz bu sürecin nasıl geliştiğini ve Adil Öksüz'ü nasıl tutuklamaya sevk ettiğini öğrenmekti."

"BİZLER DE ÜZGÜNÜZ"

"Fakat bizim kontrolümüz dışında, yayın planlamamız dışında olay farklı bir noktaya gitti. Tepki çeken sözler ortaya çıktı. Bizler de üzgünüz. Bizler Turkuvaz Medya, Sabah Gazetesi, A Haber olarak her zaman Said Nursi'yi haber ve belgesellerimizde her zaman anlattık ve anlatmaya devam edeceğiz."

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KAMUOYUNDAN ÖZÜR DİLERİZ

"Dün akşamki yayından dolayı üzülenler ve tepki gösterenler oldu. Buna sebep olduğumuz için özür dileriz. Samimiyetimize güvenilmeli. İstemeden bir duruma sebep olduk. Ben bir gazeteci olarak sevenlerinden ve kamuoyundan özür diliyorum."

Said Nursi'den bahsetmeye ve onun hizmetlerini anlatmaya devam edeceğiz.

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