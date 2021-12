A Haber’den emekli savcı Cihan Ergün’ün Said Nursi sözlerine ilişkin açıklama

"BİZLER DE ÜZGÜNÜZ"

"Fakat bizim kontrolümüz dışında, yayın planlamamız dışında olay farklı bir noktaya gitti. Tepki çeken sözler ortaya çıktı. Bizler de üzgünüz. Bizler Turkuvaz Medya, Sabah Gazetesi, A Haber olarak her zaman Said Nursi'yi haber ve belgesellerimizde her zaman anlattık ve anlatmaya devam edeceğiz."