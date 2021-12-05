A Haber'den emekli savcı Cihan Ergün'ün Said Nursi sözlerine ilişkin açıklama

Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, 3 Aralık 2021 akşamı A Haber ekranlarında yayınlanan programa konuk olan Emekli Cumhuriyet Savcısı Cihan Ergün'ün Said Nursi hakkındaki ifadelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Programda amaçlarının Adil Öksüz'ü tutuklamaya sevk ediliş sürecinin detaylarını öğrenmek olduğunu vurgulayan Karaman "Bizim kontrolümüz dışında, yayın planlamamız dışında olay farklı bir noktaya gitti. Tepki çeken sözler ortaya çıktı." ifadelerini kullandı. Karaman ayrıca tüm kamuoyundan özür dileyerek Said Nursi'nin hizmetlerini anlatmaya devam edeceklerinin altını çizdi.