Adil Öksüz’ü tutuklanması için sevk eden Cumhuriyet Savcısı anlattı! Adil Öksüz nasıl serbest kaldı?

O gün terörle mücadelenin havuzuna girmiş, oraya gelen emniyet istihbaratçı olduğunu söyleyen bir memur arkadaşa diyorlar ki ''Adil Öksüz mü? O zaten FETÖ'cü.'' Fakat o bunu yazıya dökmüyor. Sözlü mülakat yapmak yerine onu yazılı hale getir. Telefonla şu numara ile görüştüm. Bu numaradaki polis memuru, amir arkadaş bana şu isimli şahsın 2014'ten bu yana FETÖ'nün kayıtlısı olduğunu söyledi diyebilirsiniz. Çıplak fotoğraflı belgeyle koyabilirdiniz, elinizle yazılı tutanak tutabilirdiniz. Daha somut olurdu.

Zaten burada soyut-somut araştırmanıza gerek yok. Bir gün önceki geceyi hepiniz görmüşsünüz. Her taraf bombalanıyor. Bizim vergilerimizle alınmış uçaklarımız bize saldırıyor. Orada bir şeylerin muhakemesini yapmanıza gerek yok.

97 KİŞİ TUTUKLANDI BİR TEK ADİL ÖKSÜZ SERBEST KALDI

Adil Öksüz en son gönderilen kişidir. Ondan önce 100'e yakın kişi gönderilmiş ve hepsi tutuklanmıştır. Adil Öksüz niye bırakılıyor ve 05.45 gibi bir saatte gidiyor, 06.00 gibi de serbest bırakılıyor. Adil Öksüz'ün dışındaki 97 kişi tutuklandı bir tek o serbest kaldı.