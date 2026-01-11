Hedef bu kez Küba mı? Trump'tan Havana'ya tehdit: Geç olmadan anlaşma yapın

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu alıkoyan ABD'nin Başkanı Donald Trump Venezuela'dan Küba'ya "petrol ya da para gitmeyeceğini" belirterek, Havana yönetimine "geç olmadan anlaşma yapmaları" çağrısını yaptı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Küba'nın, yıllardır Venezuela'dan gelen "büyük miktarda petrol ve parayla yaşadığını" öne sürdü.

Küba'nın, aldıklarının karşılığında Venezuela'ya "güvenlik hizmeti" sunduğunu ancak artık bunun durdurulduğunu savunan Trump, "O Kübalıların çoğu geçen haftaki ABD saldırısında öldü." ifadesini kullandı.

"ARTIK PETROL YA DA PARA GİTMEYECEK ANLAŞIN"

Trump, Venezuelalıların, "onları esir tuttuğunu" iddia ettiği Kübalıların korumasına artık ihtiyacı olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Venezuela artık dünyanın açık ara en güçlü ordusu olan ABD'nin korumasına sahip. Onları koruyacağız. Artık Küba'ya hiç petrol ya da para gitmeyecek. Onlara (Küba'ya) çok geç olmadan anlaşma yapmalarını şiddetle öneriyorum."